MURALIMA ULEPŠAVAJU GRAD: Umetnicima upućen poziv da predlože ideje za uređenje javnog prostora u Leskovcu
Leskovac je, u okviru programa „Prestonica kulture Srbije“ raspisao javni poziv za dostavljanje idejnih rešenja i izradu murala i umetničkih instalacija na javnim prostorima u centru grada.
Poziv je namenjen umetnicima, umetničkim kolektivima i organizacijama koje deluju u oblasti vizuelnih i savremenih umetnosti, a sprovodi se pod nazivom „Kultura u komšiluku“.
Za realizaciju ideja obezbeđena je finansijska podrška u pojedinačnom iznosu od 200 do 500 hiljada dinara, u zavisnosti od složenosti i obima izabranih predloga. Autori budžetom treba da obuhvate sve troškove realizacije, od materijala i opreme do naknade za rad umetnika ili autorskog tima.
Cilj je da kultura na ovaj način postane dostupna svim građanima u njihovom neposrednom okruženju, kao i oživljavanje nedovoljno iskorišćenih javnih površina. Tako bi nastale nove „kulturne tačke“ kao trajno nasleđe činjenice da je Leskovac ovogodišnja prestonica kulture Srbije. Lokacije su pogodne za različite umetničke intervencije, a izabrane su na predlog građana.
Pravo učešća na ovom konkursu imaju afirmisani, ali i mladi samostalni umetnici, muralisti, slikari, vajari, arhitekte, dizajneri, multidisciplinarni umetnički tomovi i udruženja koja deluju u oblasti kulture i savremene umetnosti. Oni, delima koja će biti dostupna svim građanima i posetiocima Leskovca, dobijaju priliku da izabranom prostoru daju novi vizuelni identitet.
Autori su pozvani da inspiraciju pronađu u materijalnom i nematerijalnom kulturnom nasleđu Leskovca, u njegovim znamenitim ličnostima, istorijskim događajima koji su oblikovali razvoj grada, kao i u savremenom životu i vrednostima lokalne zajednice. Konkurs je otvoren do kraja avgusta. Po završetku programa izabrane lokacije postaće nova kulturna ruta koja će biti promovisana „Mapom sakrivenih umetničkih lokacija Leskovca“.
IZABRANE LOKACIJE
Planirano je da pristigli predlozi budu realizovani na sledećim lokalcijama: Hala „Partizan“, zgrada „Južni blok“, pasaži na centralnom gradskom trgu i na popularnoj Širokoj čaršiji, zgrada u Bulevaru oslobođenja, prolaz kod Garetove palate, zgrada na budućem trgu u Ulici Kralja Petra Prvog i fasada Gimnazije, a u zavisnosti od kvaliteta predloga, tehničkih i finansijskih mogućnosti u program bi moglo da bude uključeno još nekoliko dodatnih lokacija.
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