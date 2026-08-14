Srbija

PODRŠKA PRIVREDI NA SELU: Vlasotince dobilo maksimalni iznos

Игор Митић
Igor Mitić

14. 08. 2026. u 15:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Vlasotince je od Ministarstva za brigu o selu dobilo 3,6 miliona dinara namenjenih podršci razvoju privrednih aktivnosti u seoskim sredinama.

ПОДРШКА ПРИВРЕДИ НА СЕЛУ: Власотинце добило максимални износ

I. Mitić

U lokalnoj samoupravi ističu da su u obavezi da, u narednih mesec dana, raspišu konkurs kako bi raspodelili dobijena sredstva u skladu sa odgovarajućim podzanskim aktima.

Vlasotince je jedna od 13, od 49 prijavljenih opština, kojima su za ove namene odobrena sredstva iz državnog budžeta. Maksimalni iznos po loklanoj samoupravi bio je 3,6 miliona, a ukupno je podeljeno 40 miliona dinara.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa

BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa