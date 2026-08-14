PODRŠKA PRIVREDI NA SELU: Vlasotince dobilo maksimalni iznos

Vlasotince je od Ministarstva za brigu o selu dobilo 3,6 miliona dinara namenjenih podršci razvoju privrednih aktivnosti u seoskim sredinama.

I. Mitić

U lokalnoj samoupravi ističu da su u obavezi da, u narednih mesec dana, raspišu konkurs kako bi raspodelili dobijena sredstva u skladu sa odgovarajućim podzanskim aktima.

Vlasotince je jedna od 13, od 49 prijavljenih opština, kojima su za ove namene odobrena sredstva iz državnog budžeta. Maksimalni iznos po loklanoj samoupravi bio je 3,6 miliona, a ukupno je podeljeno 40 miliona dinara.