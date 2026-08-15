"BRZI ORAO" KRSTARI NAD UPLAŠENIM NEPRIJETELJEM: Moćna zajednička vežba Belorusije i Kine ostavlja bez daha (VIDEO)

KINA i Belorusija započele su četvrtu zajedničku vazdušno-desantnu protivterorističku vežbu „Brzi orao“, koja je prvi put posle 2015. godine ponovo okupila pripadnike oružanih snaga dve zemlje.

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Vežba je počela 12. avgusta u centru za obuku Vazduhoplovstva Narodnooslobodilačke armije Kine i usmerena je na izvođenje zajedničkih protivterorističkih operacija u urbanim sredinama.

Učesnici uvežbavaju osmatranje i kontraosmatranje, zauzimanje i kontrolu objekata, operacije obezbeđenja, kao i uništavanje i odbranu položaja. Program takođe obuhvata seminare i kulturnu razmenu.

Kineski državni mediji ocenili su da vežba ima za cilj unapređenje borbenih sposobnosti jedinica i produbljivanje praktične vojne saradnje Pekinga i Minska.

Poseban značaj ima vazdušno-desantna komponenta, jer ovakve operacije zahtevaju specijalizovane sposobnosti za brzo prebacivanje snaga u sporna ili teško dostupna područja.

Iako ni Kina ni Belorusija nisu otkrile koja će tačno tehnika biti korišćena tokom vežbe, kineski vojni analitičar Vang Janan ocenio je da bi Belorusija mogla da koristi transportne avione Il-76 za manje vazdušno-desantne operacije na malim visinama.

Sa druge strane, Kina bi, pored svoje flote Il-76, mogla da angažuje modernije transportne avione Y-9 ili Y-20. Y-20 je trenutno najveći vojni transportni avion koji se nalazi u serijskoj proizvodnji.

KINESKE SNAGE VEĆ SU BILE NA GRANICI NATO-a

Ovo nije prvi put da kineske snage učestvuju u velikim vojnim aktivnostima u Belorusiji. U julu 2024. godine kineske jedinice bile su raspoređene u Belorusiji tokom jedanaestodnevne vojne vežbe „Eagle Assault“, održane u Brestskoj oblasti, na manje od pet kilometara od granice sa Poljskom.

To je bilo prvo raspoređivanje kineskih kopnenih snaga radi učešća u vojnoj vežbi na teritoriji Belorusije, čime su se kineski vojnici našli na do tada najmanjoj udaljenosti od teritorije NATO-a.

Vojna saradnja Kine i Belorusije, međutim, ima dužu istoriju. Vazdušno-desantne snage dve zemlje zajednički su trenirale još 2011. i 2012. godine, dok je tokom vežbe „Swift Eagle 2015“ specijalna vazdušno-desantna jedinica kineskog ratnog vazduhoplovstva bila raspoređena u Belorusiji.

Najnovija vežba tako predstavlja obnovu saradnje koja je bila prekinuta približno 11 godina.

Prema ocenama kineskih analitičara, cilj ovakvih vežbi nije samo da jedna strana kopira taktiku druge, već da se uspostavi osnova za zajedničko delovanje i da se vojnici upoznaju sa komandnim procedurama, sistemima komunikacije, logistikom i taktičkim doktrinama partnera.

Iako aktuelna vežba sama po sebi ne znači da se Kina i Belorusija pripremaju za zajedničke konvencionalne vojne operacije, „Brzi orao“ pokazuje da Peking nastavlja da razvija praktičnu vojnu saradnju sa partnerima van svog neposrednog regiona.

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