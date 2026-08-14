Srbija

RADOVI NA REKAMA U LESKOVCU: Uređenje korita Veternice i Jablanice

Игор Митић
Igor Mitić

14. 08. 2026. u 15:07

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U toku su radovi na sanaciji regulisanog korita reke Veternice u dužini od jednog kilometra, kao i na uređenju korita reke Jablanice u naseljenom mestu Turekovac.

РАДОВИ НА РЕКАМА У ЛЕСКОВЦУ: Уређење корита Ветернице и Јабланице

Grad Leskovac

Na Veternici se radovi izvode na regulisanom koritom reke, na potezu od Ulice dr Jovana Kašikovića do Sportsko-rekreativnog centra „Dubočica“.

Za te namene „Srbijavode“ izdvajaju 42, dok će radovi u Turekovcu ovo javno preduzeće koštati oko 34,5 miliona dinara. 

Ta investicija se odnosi na čišćenje korita, osiguranje obala, uzvodno i nizvodno od mosta, uklanjanje rastinja i ojačanje bedema.

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