RADOVI NA REKAMA U LESKOVCU: Uređenje korita Veternice i Jablanice

U toku su radovi na sanaciji regulisanog korita reke Veternice u dužini od jednog kilometra, kao i na uređenju korita reke Jablanice u naseljenom mestu Turekovac.

Grad Leskovac

Na Veternici se radovi izvode na regulisanom koritom reke, na potezu od Ulice dr Jovana Kašikovića do Sportsko-rekreativnog centra „Dubočica“.

Za te namene „Srbijavode“ izdvajaju 42, dok će radovi u Turekovcu ovo javno preduzeće koštati oko 34,5 miliona dinara.

Ta investicija se odnosi na čišćenje korita, osiguranje obala, uzvodno i nizvodno od mosta, uklanjanje rastinja i ojačanje bedema.