RADOVI NA REKAMA U LESKOVCU: Uređenje korita Veternice i Jablanice
U toku su radovi na sanaciji regulisanog korita reke Veternice u dužini od jednog kilometra, kao i na uređenju korita reke Jablanice u naseljenom mestu Turekovac.
Na Veternici se radovi izvode na regulisanom koritom reke, na potezu od Ulice dr Jovana Kašikovića do Sportsko-rekreativnog centra „Dubočica“.
Za te namene „Srbijavode“ izdvajaju 42, dok će radovi u Turekovcu ovo javno preduzeće koštati oko 34,5 miliona dinara.
Ta investicija se odnosi na čišćenje korita, osiguranje obala, uzvodno i nizvodno od mosta, uklanjanje rastinja i ojačanje bedema.
Preporučujemo
PODRŠKA PRIVREDI NA SELU: Vlasotince dobilo maksimalni iznos
14. 08. 2026. u 15:04
UNIŠTAVANjE AMBROZIJE: Obaveštenje Gradske uprave u Kraljevu
14. 08. 2026. u 14:34
UVEDENA VANREDNA SITUACIJA: I dalje bukti požar kod Bujanovca
14. 08. 2026. u 14:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)