ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Požarevcu

Dušanka Novković

11. 12. 2025. u 10:39

POŽAREVAC – U petak, 12. decembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Požarevca ostati bez struje.

Od 7.30 do 14.30 struju neće imati ulice Avalska, Vranjska i Avrama Trifunovića, a od 8 do 14 Ulica bratstva-jedinstva 8133 i 88-132. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

