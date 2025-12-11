POŽAR U CENTRU BRATUNCA: Umalo kuća da izgori kao lila
DANAS je došlo je do požara u kotlarnici kuće koja se nalazi u ulici Filipa Višnjića u Ljuboviji.
Požar su primetili radnici Elektrodistribucije i odmah pozvali Vatrogasnu jedinicu.
Vatrogasci su požar brzo lokalizovali i sprečili da zahvati kompletan objekat.
Vatrogasci podsećaju da je grejna sezona u toku i da individualne kotlarnice treba redovno održavati, kontrolisati i pravilno odlagati ogrevni materijal u njihovom prostoru. Takođe dimnjake i dimovodne kanale čistiti i održavati u funkcionalnom stanju.
