POŽAR U CENTRU BRATUNCA: Umalo kuća da izgori kao lila

11. 12. 2025. u 09:29

DANAS je došlo je do požara u kotlarnici kuće koja se nalazi u ulici Filipa Višnjića u Ljuboviji. 

V Mitrić

Požar su primetili radnici Elektrodistribucije i odmah pozvali Vatrogasnu jedinicu.

Vatrogasci su požar brzo lokalizovali i sprečili da zahvati kompletan objekat.

Vatrogasci  podsećaju da je grejna sezona u toku i da individualne kotlarnice treba redovno održavati, kontrolisati i pravilno odlagati ogrevni materijal u njihovom prostoru. Takođe dimnjake i dimovodne kanale čistiti i održavati u funkcionalnom stanju.

