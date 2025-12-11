KULTURNA SVETKOVINA U BIBLIOTECI U VLADIMIRCIMA: Žunić iznedrio "Sazvežđe života"
"Sazvežđe života", naziv je romana znamenitog novinara i višegodišnjeg glavnog i odgovornog urednika „Glasa Podrinja“ i RTV Šabac, Živojina Žunića, koji je predstavljen u Biblioteci „Diša Atić“ u Vladimircima.
Bila je to istinska kulturna radost u Posavotamnavi, ne samo šti je pisac čedo toga kraja, već što je, na zanimljiv, pitak, lep način, sa dosta dara, kako je i sam rekao, „iznedrio omaž sedamdesetim godinama prošlog veka“, naslovljeno rečima: -Ne diraj generaciju rođenu između 1946 i 1964 godine“.
Recenzent Jovan Rukavina rekao je, pored ostalog, da se, s razlogom, Žunić može da poredinsa najvećim imenima našeg spisateljstva,“što svedoči bogatstvo romana kao pečata vremena koje se može da smatra čedom korone, kada se rodila ideja o delu“.
Knjiga je nastala, poručio je Rukavina, kao“ topla, bogata, originalna nikla je na temeljima mladosti u Zablaću a sa opštinom Vladimirci orodila ih hramom u Lojanicama i u narodu Selskom barom u Vukošiću, slabosti samog autora“.
Žunić piše o generaciji „Bejbi buma“ i koja je, kako je rečeno, „ strpljivo, istrajno i svojstvenim zanosom brodila kroz vreme kada je samo par kuća u Zablaću imalo struju a potom i prvi radio”.
- Tekla su i druženja uz muzičke trendove sa saznanjem da su te sedamdesete godine možda i najčudnije u istoriji planete -ocena je publike. - Bogata priča iz romana prepuna je ljubavi, strasti, izazova, odluka i istrajnosti da se i lepo i bogato živelo i u letima bez mobilnih telefona, društvenih mreža i pomahnitalog otuđenja. Tek da se zna da je i jedna sijalica u doktorskoj vili seoskog lekara potom pretočena u seosku zadrugu, donosila druženje i razmenu svega pa i ljubavi. V.Mitri
