POKRAJINSKA VLADA KOJOM JE PREDSEDAVALA MAJA GOJKOVIĆ DONELA ZNAČAJNE ODLUKE Za bolnice, puteve i školu 30 miliona

TOKOM jučerašnje sednice kojom je predsedavala Maja Gojković, Pokrajinska vlada donela je više značajnih odluka, a među najznačajnijima je najava da će - sa ukupno 30 miliona dinara - finansirati nabavku medicinske opreme koja je neophodna Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici i Opštoj bolnici u Kikindi.

Pres služba Pokrajinske vlade

Kako je saopšteno, Institut za onkologiju Vojvodine dobiće automatski injektor za aplikaciju radiofarmaka obeleženih različitim radioizotopima. Jer, u toku je uvođenje u rad novog PET/CT skenera za dijagnostiku pacijenata sa karcinomom prostate, a za sigurno plasiranje kontrasta neophodna je odgovarajuća oprema...

Kikindska bolnica dobiće endoskopski stub sa gastroskopom i kolonoskopom, čija je vrednost 14 miliona dinara. Pomenuta medicinska ustanova trenutno poseduje ovaj uređaj koji je star oko 20 godina, a nabavla novog neophodna je radi preciznijih i pouzdanijih rezultata, kao i veće sigurnosti lekara i ostalog osoblja.

Pokrajinska vlada donela je i rešenje o izdvajanju 30 miliona dinara za održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji Kula, a sa nešto više od sedam miliona dinara biće finansirani sanacija i adaptacija fiskulturne sale i učionice u objektu OŠ "Miloje Čiplić" u Novom Bečeju, za koje je već obezbeđena projektno-tehnička dokumentacija.

Pomenuta obrazovna ustanova sagrađena je još 1910, od tada datira i fiskulturna sala, a nastava u njoj - za 487 učenika - odvija se na srpskom i na mađarskom jeziku. Zbog neuslovnosti prostora za časove fizičkog vaspitanja, osnovci trenutno koriste lokalnu sportsku halu - baš kao i srednjoškolci iz Novog Bečeja, i lokalni sportski klubovi.