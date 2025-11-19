OD GRADA ZLATNIK: Gradonačelnik Zrenjanina darovao devojčice koje su rođene na Praznik grada

GRAD Zrenjanin od 2023. godine, deci rođenoj na Praznik grada, 17. novembar, dodeljuje zlatnik sa grbom grada i poklone, a ove godine gošće gradonačelnika u Gradakoj kući, bile su devojčice Teodora Stojiljković i Tamara Tumo, sa svojim majkama.

grad Zrenjanin

- To je lep način da simbolično ukažemo da brinemo i o našim najmlađim sugrađanima, uz mere koje već imamo godinama unazad, kao što su podela auto sedišta za bebe, brojni benefiti od uzrasta beba, do studentskog uzrasta, stipendije, regresiranje autobuskog prevoza, razne edukacije, prvi paket novčane pomoći za prvorođeno, drugorođeno i svako naredno rođeno dete – istakao je gradonačelnik Zrenjanina, Simo Salapura, napominjući da je uz niz populacionih mera, Zrenjanin domaćin i velike porodične manifestacije, Dani porodice u Perlezu, koja se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije i grada Zrenjanina, u ovom mestu održava već nekoliko godina i okuplja veliki broj, pre svega mladih, porodičnih ljudi.

Majka male Teodore, Milica Stojiljković i Srbislava Tumo, kojoj je Tamara treće dete, zahvalile su se gradonačelniku Zrenjanina na poklonima i naglasile značaj lepog gesta.

- Teodora mi je prvo dete, tako da je za mene sve ovo novina, ali je osećaj predivan i veoma sam srećna i zahvala - naglasila je Milica Stojiljković.