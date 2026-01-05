DANAS JE TUCINDAN: Decu nikako ne smete kažnjavati - Obavezno morate ispoštovati običaje koje samo Srbi imaju pred Božić
SRPSKA pravoslavna crkva danas slavi Svetih 10 mučenika kritskih, kao i Prepodobnog Nauma Ohridskog. Međutim, pored njih, danas je veliki praznik - Tucindan.
Tucindan je narodni praznik koji prethodi Božiću. Dan pred Badnji dan, 5. januara, srpska tradicija nalaže da se spremi pečenica za Božić, ali i obave druge pripreme za najradosniji hrišćanski praznik, koji se u našoj zemlji slavi 7. januara.
Na Tucindan se kolje prase, čije meso će se naći na božićnoj trpezi.
Ovaj ritual potiče iz predhrišćanskog doba u ovim krajevima i predstavljao je prinošenje žrtve paganskim božanstvima.
Naša crkva ga je kasnije prihvatila i hristijanizovala, kako bi narod nakon Božićnog postao mogao da uživa u jačoj i mrsnoj hrani, koja mu je neophodna u zimskom periodu.
Tucindan je prema predanju dobio ovo ime jer se nekad pečenica pre klanja tukla ušicom sekire prek grudve soli u platnenoj vrećici stavljenoj na čelo životinje.
U nekim krajevima Božićna pečenica se pravi od jagnjeta ili mlade ovce.
Meso se peče sutradan i na Badnje veče unosi u kuću.
Na ovaj dan domaćinstva spremaju kuću za veliki praznik.
Tada se i nabavljaju orasi, smokve, suve šljive, bombone i novčići koji će se prosuti za Badnje veče.
Spremanje kuće za Božić
Za ovaj praznik je bio običaj i da se vraćaju dugovi, kako domaćin ne bi bio dužan do idućeg Božića.
Dom se čisti, jer slede tri dana u kojima se to ne radi, a domaćica će pripremiti brašno za mešenje, jer treba spremiti badnjaču, a onda i božićnu česnicu.
Za decu se vezuje i jedan od najzanimljivijih običaja na Tucindan. U mnogim krajevima u krajevima u Srbiji veruju da na taj dan decu ne treba nipošto tući i da će na svakom mestu gde prime neku ćušku nastati čirevi. Nasuprot tome, u drugim krajevima kažu da baš na Tucindan decu treba simbolično povući za uvo pa će biti dobra i slušati roditelje tokom cele predstojeće godine.
Na Tucindan se, prema narodnom verovanju, ne sme ništa davati iz kuće, a to je dan kada se tradicionalno vraćaju dugovi da domaćin ne bi bio dužan do sledećeg Božića.
Večera na podu
U nekim krajevima, na Tucindan se ne večera za stolom nego na podu.
Prvo se postavljaju so i beli luk, a onda hleb, pasulj, kupus. Dodaje se zatim i ostala posna hrana koju je domaćica pripremila, a za večerom domaćin mora biti okrenut istoku.
Svetih 10 mučenika kritskih
Svetih deset mučenika na Kritu su u vreme gonjenja Dekijeva 250. godine, stradali za Hrista.
Njihova su imena: Teodul, Saturnin, Evpor, Gelasije, Evnikijan, Zotik, Pompije, Avgatopus, Vasilid i Evarest.
Svi su bili ugledni i česni građani, najbolji među najboljim. Kada su ih izveli da ih pogube, oni su bili radosni i prepirali su se ko će od njih prvi biti posečen, jer svaki je želeo prvi da ode ka Hristu.
Potom se pomoliše:
- Prosti, Gospode, slugama Tvojim, i primi izlivenu krv našu za nas, za srodnike naše i prijatelje i za sve otečestvo, da se svi oslobode od tame neznanja i Tebe poznadu, istinitu svetlost, o Care večni!
Prepodobni Naum Ohridski
Danas se obeležava praznik Svetog Nauma Ohridskog, jednog od najznačajnijih svetitelja i prosvetitelja Balkana.
Na današnji dan, manastir Svetog Nauma u Ohridu prepun je vernika koji dolaze da se pomole, zapale sveće i prisustvuju liturgiji posvećenoj ovom svetitelju. Brojni sveštenici služe svetu liturgiju, dok horovi pevaju duhovne pesme, ispunjavajući prostor zvucima pobožnosti i mira. Vernici veruju da Sveti Naum ima isceliteljske moći, pa mnogi dolaze tražeći utehu i pomoć u svojim životnim teškoćama.
Sveti Naum, učenik i saborac Ćirila i Metodija, bio je pionir hrišćanstva među slovenskim narodima i osnivač slavne Ohridske škole.
Ljudi iz svih krajeva, a posebno sa Balkana, danas hodočaste u Ohrid, grad smešten na obali Ohridskog jezera u Makedoniji, poznat po svojoj bogatoj istoriji i duhovnom značaju.
Manastir Svetog Nauma, izgrađen još u 10. veku, jedan je od najvažnijih verskih centara u regionu.
Ohrid, sa svojim brojnim crkvama, manastirima i kulturno-istorijskim spomenicima, privlači ne samo vernike, već i turiste iz celog sveta. Mnogi posetioci koriste ovu priliku da istraže grad, obiđu znamenitosti kao što su Crkva Svete Sofije, Plaošnik i Stari grad Ohrid, kaoi da uživaju u prirodnim lepotama Ohridskog jezera.
Praznik Svetog Nauma Ohridskog nije samo verski događaj, već i važan deo kulturnog identiteta ljudi ovog regiona. Na ovaj dan, duh Svetog Nauma živi kroz molitve, pesme i zajedništvo, pružajući inspiraciju i nadu za budućnost.
Danas, kao i vekovima unazad, Ohrid je svetionik duhovnosti i kulture, mesto gde se susreću prošlost i budućnost, a Sveti Naum ostaje čuvar i zaštitnik ovog svetog mesta.
