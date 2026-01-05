DANAS SE SUDI MADURU I NJEGOVOJ ŽENI: Preti mu ozbiljna kazna zatvora

SLUČAJEVI predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores preći će danas iz tajnovitog sveta vojnih specijalnih operacija u svakodnevicu Saveznog okružnog suda u Donjem Menhetnu, gde bi u podne trebalo da se pojave pred sudijom i suoče sa optužbama za zaveru u vezi sa trgovinom drogom i druga krivična dela.

Foto: Marcos Salgado / Alamy / Profimedia

Saslušanje za izjašnjenje o krivici u ponedeljak održaće se pred sudijom koji predsedava ovim predmetom, Alvinom K. Helerstajnom, a očekuje se da će Maduro i njegova supruga, Silija Flores, izjaviti da nisu krivi. Sudija će ih gotovo sigurno zadržati u pritvoru. Takođe, moglo bi proći i više od godinu dana pre nego što porota bude formirana kako bi razmatrala dokaze protiv njih.

Optužnica objavljena u subotu tereti Madura za zaveru u okviru narko-terorizma i zaveru radi uvoza kokaina, između ostalih tačaka. Silija Flores je optužena u okviru zavere u vezi sa kokainom.Ove optužbe nose stroge kazne ukoliko optuženi budu osuđeni.

Slučaj će se odvijati u Zgradi Sjedinjenih Američkih Država Danijel Patrik Mojnihan, impozantnoj 27-spratnoj kuli od granita, mermera i hrasta na ivici Kineske četvrti. Bezbednost u i oko zgrade uvek je stroga, a Madurovo prisustvo će je nesumnjivo dodatno pojačati.

Ukoliko bude osuđen, Maduro bi mogao da se suoči sa kaznom od 30 godina do doživotnog zatvora.

(Njujork Tajms)