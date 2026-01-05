OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Ponedeljak
19.00 Mega - Beč +172,5 (1,90)
20.00 Bon - Bamberg H1 -4,5 (2,15)
Kvota: 4,09
