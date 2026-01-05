AMERI SU TOTALNO ZATEČENI! Pa, šta je ovim Srbima? Nikola Jokić ne igra, a on...

NAVIJAČIMA u Srbiji je teško pala povreda Nikole Jokića i dok se osluškuju vesti iz SAD o stanju najboljeg košarkaša današnjice, drugi "orao" igra košarku sezone.

Foto AP

Pobeda Hita s potpisom Nikole Jovića. Majami je bio bolji od Nju Orleansa sa 125:106, a poseban utisak ostavio je srpski as.

Nikola Jović je bio drugi strelac domaće franšize pošto je za 26 minuta sa klupe upisao 19 poena, a na početku je dao 11 poena za dva minuta!

Najbolji je bio Norman Pauel sa 34 poena, dok su po 16 imali Pele Larson i Kelel Vare (12 skokova). Bem Adebajo 12 i Endrju Vigins dva poena manje.

Na drugoj strani, Trej Marfi III 27 poena, Džerema Firs 21, Derik Kvin 13 i Zajon Vilijamson jedan poen manje.