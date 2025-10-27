„SMOTRA RUKOTVORINA“ ODRŽANA U ĆUPRIJI: Takmičarska i humanitarna manifestacija Aktiva žena „Naše zlatno doba“ (FOTO)
U SKLOPU obeležavanja dvanaest godina od osnivanja ćuprijskog Aktiva žena „Naše zlatno doba“, koji okuplja žene vešte tradicionalnim ručnim radovima, u tom gradu sinoć je održana 5. „Smotra rukotvorina“.
U pitanju je manifestacija koja ima tradicionalni i humanitarni karakter, koja je ovog puta okupila ženska udruženja iz celog Pomoravskog okruga – Ćuprije, Jagodine, Resavice, Stenjevca, Jezera, Plažana, Svilajnca, Virina i Supske.
Posetioci su bili u prilici da razgledaju bogate štandove sa rukotvorinama, a posebno sa kolačićima mafinima, koji su nakon završetka događaja donirani u humanitarne svrhe ćuprijskom Crvenom krstu za potrebe Narode kuhinje.
U takmičarskom delu, rezultati su bili sledeći: štand „Slatkog osmeha“ iz Jagodine proglašen je za najlepši i najuređeniji, prvo mesto u heklanju pripalo je ćuprijskom udruženju „Nezavisnost“, dok je najlepše mafine napravilo udruženje „Kreativne Despotovčanke“.
Ovo udruženje žena iz Ćuprije već godinama posvećeno radi na tome da stare zanate izrade rukotvorina otrgne od zaborava, a naročito neguje umeće veza, heklanja i pletenja.
