SAŠA KOVAČEVIĆ ZA "NOVOSTI": Vraćam se kao ostvaren čovek (FOTO)

POP pevač Saša Kovačević uoči dva solistička koncerta, 16. i 17. decembra, u Plavoj dvorani Sava centra, govori za "Večernje novosti" o povratku na scenu gde je imao prvi veći nastup, simbolici nove pesme "Boje leptira", ali i o ljubavi, sreći i tome kako se štiti od pritiska slave.

Foto: Privatna arhiva

- Intenzivno se spremam i sa dobrom energijom. Dva velika koncerta su za mene ogroman motiv. Tim radi svakodnevno, od aranžmana, preko produkcije, do svetla i scene. Želim da publici priredim veče koje će se pamtiti, a da bi se to dogodilo, svi moraju da dišu kao jedan. Foto: ATA Images

*Po čemu je pesma "Boje leptira" drugačija od drugih?

- Nosi više boja, umetnički i emotivno. Ima neku elegantnu dozu senzualnosti, ali i zrelosti koja dolazi s godinama i životnim iskustvom. Mislim da je drugačija, jer sam je stvarao bez žurbe, vodeći se osećajem, a ne trendom.

*Posle 14 godina ponovo ćete se popeti na istu scenu. Kakav je osećaj?

- Tada sam bio pevač sa ogromnim snovima, danas se vraćam kao čovek koji ih je dobrim delom ostvario. Ipak, postoji taj isti uzbudljivi treptaj u stomaku i on me podseća zašto radim ovaj posao.

*Po čemu će se novi koncerti razlikovati od prethodnog?

- Biće moderniji, vizuelno bogatiji i muzički raznovrsniji. Mnogo se toga promenilo, danas imamo tehnologiju koja omogućava da se svaki detalj dovede do savršenstva. Biće i novih aranžmana, iznenađenja i jedna mnogo intimnija komunikacija sa publikom.

*Šta vam je najlakše, a šta najteže u pripremama?

- Najlakše mi padne da pevam, to je moja zona mira. Najteže je da kontrolišem sve ostalo, zato što se trudim da sve bude besprekorno. Foto: ATA Images

*I na profesionalnom i na privatnom planu cvetaju vam ruže. Šta je potrebno za sreću?

- Balans. Da znaš gde ti je dom - gde si čovek, a gde umetnik. Kada to razdvojiš, sve se namesti. I važno je da imaš ljude koji te iskreno vole iza reflektora.

*Dugo ste u srećnoj vezi sa Zoranom Tasovac. Svi očekuju da ćete stati na "ludi kamen". Hoće li se to desiti?

- Mi smo svoj mir već našli. Zavet je jedna formalnost, a ljubav je suština. Verili smo se i ne žurimo nigde.

*Kako se čuvate od sagorevanja u poslu koji traži stalnu pažnju?

- Pauza je lek. Isključim telefon, odem negde gde me niko ne zna, provedem vreme sa porodicom i Zoranom, treniram... Važno je da ostaneš mentalno čist, jer tek onda možeš da se vratiš publici u najboljim bojama.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć