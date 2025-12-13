SAŠA KOVAČEVIĆ ZA "NOVOSTI": Vraćam se kao ostvaren čovek (FOTO)
POP pevač Saša Kovačević uoči dva solistička koncerta, 16. i 17. decembra, u Plavoj dvorani Sava centra, govori za "Večernje novosti" o povratku na scenu gde je imao prvi veći nastup, simbolici nove pesme "Boje leptira", ali i o ljubavi, sreći i tome kako se štiti od pritiska slave.
- Intenzivno se spremam i sa dobrom energijom. Dva velika koncerta su za mene ogroman motiv. Tim radi svakodnevno, od aranžmana, preko produkcije, do svetla i scene. Želim da publici priredim veče koje će se pamtiti, a da bi se to dogodilo, svi moraju da dišu kao jedan.
*Po čemu je pesma "Boje leptira" drugačija od drugih?
- Nosi više boja, umetnički i emotivno. Ima neku elegantnu dozu senzualnosti, ali i zrelosti koja dolazi s godinama i životnim iskustvom. Mislim da je drugačija, jer sam je stvarao bez žurbe, vodeći se osećajem, a ne trendom.
*Posle 14 godina ponovo ćete se popeti na istu scenu. Kakav je osećaj?
- Tada sam bio pevač sa ogromnim snovima, danas se vraćam kao čovek koji ih je dobrim delom ostvario. Ipak, postoji taj isti uzbudljivi treptaj u stomaku i on me podseća zašto radim ovaj posao.
*Po čemu će se novi koncerti razlikovati od prethodnog?
- Biće moderniji, vizuelno bogatiji i muzički raznovrsniji. Mnogo se toga promenilo, danas imamo tehnologiju koja omogućava da se svaki detalj dovede do savršenstva. Biće i novih aranžmana, iznenađenja i jedna mnogo intimnija komunikacija sa publikom.
*Šta vam je najlakše, a šta najteže u pripremama?
- Najlakše mi padne da pevam, to je moja zona mira. Najteže je da kontrolišem sve ostalo, zato što se trudim da sve bude besprekorno.
*I na profesionalnom i na privatnom planu cvetaju vam ruže. Šta je potrebno za sreću?
- Balans. Da znaš gde ti je dom - gde si čovek, a gde umetnik. Kada to razdvojiš, sve se namesti. I važno je da imaš ljude koji te iskreno vole iza reflektora.
*Dugo ste u srećnoj vezi sa Zoranom Tasovac. Svi očekuju da ćete stati na "ludi kamen". Hoće li se to desiti?
- Mi smo svoj mir već našli. Zavet je jedna formalnost, a ljubav je suština. Verili smo se i ne žurimo nigde.
*Kako se čuvate od sagorevanja u poslu koji traži stalnu pažnju?
- Pauza je lek. Isključim telefon, odem negde gde me niko ne zna, provedem vreme sa porodicom i Zoranom, treniram... Važno je da ostaneš mentalno čist, jer tek onda možeš da se vratiš publici u najboljim bojama.
