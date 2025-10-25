PARAĆIN NA DANAŠNJI DAN OSLOBOĐEN U VELIKOM RATU: Počast majoru Marku Pavloviću i njegovim saborcima (FOTO)

GRAD na Crnici je pre 107 godina na današnji dan, 25. oktobra po novom kalendaru, oslobođen od okupatora u Prvom svetskom ratu posle trodnevnih borbi koje su se vodile u okolnim selima i u samom gradu.

Foto: Z. Rašić

Na godišnjicu prvog dana bitke delegacije Opštine, Vojske Srbije, paraćinske policijske stanice i vatrogasne jedinice, "Kola srpskih sestara", te više boračkih udruženja, položile su vence na Spomenik majoru Marku Pavloviću, komandantu 3. bataljona 2. pešadijskog puka "Knjaz Mihajlo", ili Gvozdenog puka Moravske divizije.

On je poginuo 24. oktobra u svojoj 45. godini i sa saborcima sahranjen je u porti Crkve Svete Trojice u zajedničkoj grobnici, gde im je kasnije (1927. godine) "Kolo srpskih sestara" podiglo spomenik.

Foto: Z. Rašić

O borbama tokom oslobađanja Paraćina u Velikom ratu nema puno pisanih tragova iz tog vremena osim knjižice „Katastrofa Paraćina“ koju je 1920. objavio tadašnji ugledni knjižar i štampar Kosta Hadži Vidojković, koji je izvesno vreme bio i „prvi čovek“ varoši. Konačno je prošle godine na tu temu objavljena knjiga "Oslobođenje Paraćina u Prvom svetskom ratu" autora Mladena Stevića.

Zna se da je okupatorska vojska, povlačeći se, srušila most na Crnici i toranj Crkve Svete Trojice, a grad je pretrpeo velika razaranja.