SADA I DEFINITIVNO! Bivši kapiten Partizana u stručnom štabu prvog tima "parnog valjka"

FK Partizan dobio je značajno pojačanje u stručnom štabu pred nastavak sezone u Superligi Srbije.

Foto: FK Partizan

Kako saznaje Meridian sport, stručnom štabu prvog tima Partizana priključio se nekadašnji kapiten crno-belih, Miroslav Vulićević.

Vulićević je već učestvovao u nekoliko treninga vicešampiona od početka sedmice, te aktivno radi na pripremi tima za susret sa Napretkom iz Kruševca zakazan za subotu.

Za vreme igračke karijere Vulićević je u Humskoj zabeležio 156 nastupa, uz pogodak i 21 asistenciju. U crno-belom dresu podigao je šest trofeja – četiri u Kupu i dva u Superligi.

