DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK 12. DECEMBAR: Ovnove očekuju problemi s partnerom, Rakove u porodici, Jarčeve i Vage na poslu, Ribe sa autoritetima
SAZNAJTE šta vas u petak, 12. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Mesec ulazi u sedmu kuću i pravi napet aspekt sa planetom iluzija i prevara donoseći vam probleme, svađe i nesporazume u partnerskim odnosima, ljubavnim i poslovnim. Podrška i pomoć vam stižu od nekoga iz vašeg bližeg okruženja.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Ulazak Meseca u kuću posla i zdravlja fokusira vas na svakodnevne, dosadne obaveze ali i na radne zadatke. Opozicija s Neptunom upozorava da se pazite finansijskih prevara i lažnih prijatelja. Podložnost infekcijama.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Mesec u kući kreativnosti i emotivnog života pravi napet aspekt s Neptunom u kući karijere donoseći inspiraciju i uspeh umetnicima. Ali, u ljubavi situacija može biti komplikovanija, zbog laži, obmana, manipulacija, prevara.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec ulazi u kuću privatnog života pod uticajem varljivog Neptuna donoseći vam probleme u porodičnim odnosima. Upozorava i na probleme u inostranstvu, na putovanjima, s pravnim pitanjima, ispitima.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Ulazak Meseca u treću astrološku kuću donosi vam šansu za potpisivanje ugovora o nekom isplativom poslu, odlazak na kraći put, bolju komunikaciju s braćom, sestrama i rođacima. Pazite se finansijskih prevara.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Mesec ulazi u kuću novca praveći opoziciju s Neptunom u kući partnerstva donoseći probleme u poslovnim ortaklucima ali i u bračnim odnosima. Novac vam stiže preko trgovine hranom, ugostiteljstva, nekretnina.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Mesec ulazi u vaš znak donoseći vam priliv energije i fokusira vas na ostvarivanje ciljeva ali ga ometa Neptun, planeta obmana, pa bi trebalo da povedete računa o tome šta i kome pričate na poslu. Izbegavajte sedative.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Ulazak Meseca u kuću podsvesti podstiče vašu intuiciju i donosi uspeh psiholozima, astrolozima, zdravstvenim radnicima lekarima, farmaceutima. Podložnost zabludama u ljubavi i razočaranje u nekoga kome ste verovali.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Mesec ulazi u 11. kuću donoseći vam više druženja i izlazaka, ali vas takođe usmerava na realizaciju ciljeva i zaradu. Napet aspekt s vašim vladaocem Neptunom donosi probleme s članovima porodicr, nekretninama, u privatnom biznisu.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Ulazak Meseca u kuću karijere pod uticajem Neptuna, planete manipulacija, donosi probleme na poslu i sukobe s nadređenima, naročito sa ženama. Obratite više pažnje na dokumentaciju, pazite šta popisujete. Oprez u saobraćaju.
Vodolija(21. 1 - 19. 2)
Mesec u devetoj kući pravi napet aspekt s Neptunom u kući posla i novca donoseći vam probleme sa strancima, putovanjima, pravnim pitanjima, ispitima. Pazite da vas neko ne prevari kada je reč o finansijama. Oprez u saobraćaju.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Opozicija vašeg vladaoca Neptuna u vašem znaku i Meseca koji danas ulazi u kuću novca upozorava da povedete više računa o finansijama i odnosu sa nadređenima. Skloni ste samozavaravanju. Izbegavajte alkohol.
