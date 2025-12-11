Torte i kolači

POSNA BAJADERA: Kraljica domaćih poslastica

Milena Tomasevic

11. 12. 2025. u 20:00

ZA SVE istinske ljubitelje tradicionalnih kolača, stiže savršena posna varijanta neodoljive bajadere! Bogata ukusom, topljiva u ustima i idealna za svaki svečani sto — ova poslastica osvaja na prvi zalogaj.

FOTO: Novosti

Sastojci:

· 250 gr šećera
· 1 kesica  vanilin šećera
· 250 ml vode
· 220 gr posnog margarina
· 500 gr mlevene posne Plazme
· 300 gr mlevenih oraha
· 250 gr tamne čokolade
· 2 kašike ulja

Priprema:

U činiju sipati mleveni keks i mlevene orahe. U šerpici pomešati burbon vanila šećer i kristal šećer, preliti vodom i dodati iseckan margarin. Zagrevati dok se sve ne otopi.

Vruću tečnost odmah sipati u mešavinu keksa i oraha i dobro izjednačiti smesu. Podeliti je na dva dela. U jedan deo umešati 100 gr otopljene tamne čokolade i izjednačiti. Zatim i tamnu i svetlu smesu podeliti na po dva jednaka dela.

U podesivi kalup veličine 20 × 28 cm ređati naizmenično — sloj tamne pa sloj svetle smese. Preostalu čokoladu otopiti sa uljem i preliti kolač. Ostaviti u frižideru najmanje 2–3 sata, pa seći štanglice veličine 2 × 5 cm.

Prijatno! 

