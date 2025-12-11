Fudbal

JASNA PORUKA "DELIJA": Navijači poslali poruku igračima pred meč sa Šturmom (VIDEO)

Časlav Vuković

11. 12. 2025. u 18:41

CRVENA zvezda u 6. kolu Lige Evrope igra protiv Šturma u Garcu, a navijači crveno-belih imali su jasnu poruku za igrače.

FOTO: FK Crvena zvezda

Naime, nekoliko minuta pre početka meča sa tribina "Merkur arene" orilo se: "Hoćemo pobedu".

 

Ovo je jasan pokazatelj kakav ishod priželjkuju "delije" koji će pokušati da pomognu izabranicima Vladana Milojevića da upišu nova tri boda.

Podsetimo, utakmicu Šturm - Crvena zvezda možete da pratite na portalu "Novosti".

