JASNA PORUKA "DELIJA": Navijači poslali poruku igračima pred meč sa Šturmom (VIDEO)
CRVENA zvezda u 6. kolu Lige Evrope igra protiv Šturma u Garcu, a navijači crveno-belih imali su jasnu poruku za igrače.
Naime, nekoliko minuta pre početka meča sa tribina "Merkur arene" orilo se: "Hoćemo pobedu".
Ovo je jasan pokazatelj kakav ishod priželjkuju "delije" koji će pokušati da pomognu izabranicima Vladana Milojevića da upišu nova tri boda.
Podsetimo, utakmicu Šturm - Crvena zvezda možete da pratite na portalu "Novosti".
