ZVEZDA POVELA U GRACU: Mirko Ivanić bacio "delije" u trans (VIDEO)

11. 12. 2025. u 20:05

Fudbaleri Šturma i Crvene zvezde igraju meč 6. kola Lige Evrope u Grazu, a u 55. minutu crveno-beli su došli do prednosti od 1:0.

ЗВЕЗДА ПОВЕЛА У ГРАЦУ: Мирко Иванић бацио делије у транс (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/RTS

Elšnik je izveo korner a Mirko Ivanić je najviše skočio u šesnaestercu i glavom poslao loptu iza golmanovih leđa.

Evo kako je Ivanić doveo Zvezdu u prednost:

