ZVEZDA POVELA U GRACU: Mirko Ivanić bacio "delije" u trans (VIDEO)
Fudbaleri Šturma i Crvene zvezde igraju meč 6. kola Lige Evrope u Grazu, a u 55. minutu crveno-beli su došli do prednosti od 1:0.
Elšnik je izveo korner a Mirko Ivanić je najviše skočio u šesnaestercu i glavom poslao loptu iza golmanovih leđa.
Evo kako je Ivanić doveo Zvezdu u prednost:
