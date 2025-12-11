Ostali sportovi

RUSIJA I BELORUSIJA PRESREĆNE: Međunarodni olimpijski komitet doneo istorijsku odluku

Filip Milošević

11. 12. 2025. u 19:52

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) ukinuo je danas sva ograničenja za mlade ruske i beloruske sportiste koji učestvuju u međunarodnim takmičenjima u olimpijskim sportovima.

РУСИЈА И БЕЛОРУСИЈА ПРЕСРЕЋНЕ: Међународни олимпијски комитет донео историјску одлуку

FOTO: Tanjug/AP

Vest je potvrdio ruski ministar sporta Mihail Degtjarev na ličnom Telegram kanalu.

"Kao što smo juče najavili na olimpijskom sastanku, danas je Izvršni odbor MOK doneo odluku koja je važna za ruski sport. Ukinuta su sva ograničenja učestvovanja mladih sportista iz Rusije i Belorusije na međunarodnim takmičenjima u olimpijskim sportovima, uključujući i ekipne discipline", napisao je Degtjarev i dodao da će ruski mladi sportisti moći da se takmiče pod nacionalnim simbolima, sa zastavom i himnom.

