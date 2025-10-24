PARKING PREČI OD ĐAKA? Pomeranje ograde ispred OŠ "Vuk Karadžić" u Vranju uznemirilo javnost
VEĆ činjenica da se OŠ "Vuk Karadžić" nalazi u samom centru Vranja, gde je gustina saobraćaja svakodnevno ugrožava oko 1.100 učenika, ali i još oko 200 mališana iz druge škole koja se renovira, pa i oni ovde dolaze na nastavu, bila je dovoljna opasnost.
Ali, umesto rešenja koje bi popravilo ovakvo stanje, lokalna samouprava donela je odluku koja je dodatno rasplamsala strasti u gradu, prvenstveno među đačkim roditeljima.
Naime, u slepoj uličici ispred škole bila je postavljena zaštitna ograda, da bi deca mogla koliko-toliko bezbedno da se kreću, a minulog vikenda premeštena je bliže ogradi pomenute obrazovne ustanove, da bi se dobilo 11 parking-mesta.
Revoltirani roditelji obratili su se najpre upravi škole, zatim i direktorima javnih preduzeća koja bi trebalo da su zadužena za ove poslove, ukazujući da je nova odluka dovela do potpunog kolapsa saobraćaja i povećanja opasnosti - naročito za najmlađu decu koja se teže uočavaju kada se vozači kreću unazad, a to je jedini način da se izađe iz Pionirske ulice.
Predstavnici škole, posredstvom Saveta roditelja, odgovorili su da su ovdašnjem Savetu za bezbednost saobraćaja, Resoru za obrazovanje i informisanje Gradskog veća, JKP "Parking servis" i JP "Urbanizam i izgradnja" - koji je projektant i upravljač ovog puta - uputili zahtev za vraćanje pešačke ograde u prvobitno stanje, ali i za povlačenje odluke o obeležavanju parking mesta.
Direktor "Parking servisa", Goran Trajković, odbio je da komentariše događaje, ali se nezvanično saznaje da su radnici ovog preduzeća radili po projektu. Nadalje, od čelnika "Urbanizam i izgradnja", Dejana Stanojevića, saznali smo samo da će - po nalogu Agencije za bezbednost saobraćaja - biti obavljen inspekcijski nadzor, posle čega će se i zvanično oglasiti.
Vranjanci veruju da će tada čuti i stav nadležnih o predlogu koji se sve češće čuje kao jedini razuman ishod - da se ova uličica zatvoriti za saobraćaj i pretvori u pešačku zonu.
