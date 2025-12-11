Ostali sportovi

RADNIK KOD NIŠLIJA: Sve do nedelje igraće se Superliga za odbojkaše

Slobodan Krstović

11. 12. 2025. u 18:29

ODBOJKAŠI nastavljaju borbu za bodove. Nišlije će sutra dočekati Mladi radnik, a Dubočica VGSK. Jedan od dva velika derbija odigraće se u subotu kada će Vojvodina dočekati Partizan. U nedelju će se u Beogradu sastati Crvena zvezda i Radnički. Zanimljiv je i okršaj Karađorđa i subotičkog Spartaka.

РАДНИК КОД НИШЛИЈА: Све до недеље играће се Суперлига за одбојкаше

Foto: Ilustracija

OSMO kolo Superlige za odbojkaše, petak: Niš - Mladi radnik (17.00). Dubočica - VGSK (19.00). Subota: Vojvodina - Partizan (18.00), Jedinstvo SP - Takovo (19.00). Nedelja: Karađorđe - Spartak SU (18.00), Crvena zvezda - Radnički (20.00).

TABELA: Spartak 5 pobeda, Karađorđe 5, Radnički 5, Vojvodina 5, C. zvezda 4, Partizan 3, Takovo 3, Mladi radnik 3, Dubočica 3, VGSK 2, Jedinstvo SP 1, Niš 1.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 2

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RADINA ŠOK ISPOVEST Grand je Milana terao da peva na dan sahrane - otac mu je poginuo, ujak mu je bio očinska figura

RADINA ŠOK ISPOVEST "Grand je Milana terao da peva na dan sahrane - otac mu je poginuo, ujak mu je bio očinska figura"