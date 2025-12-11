RADNIK KOD NIŠLIJA: Sve do nedelje igraće se Superliga za odbojkaše
ODBOJKAŠI nastavljaju borbu za bodove. Nišlije će sutra dočekati Mladi radnik, a Dubočica VGSK. Jedan od dva velika derbija odigraće se u subotu kada će Vojvodina dočekati Partizan. U nedelju će se u Beogradu sastati Crvena zvezda i Radnički. Zanimljiv je i okršaj Karađorđa i subotičkog Spartaka.
OSMO kolo Superlige za odbojkaše, petak: Niš - Mladi radnik (17.00). Dubočica - VGSK (19.00). Subota: Vojvodina - Partizan (18.00), Jedinstvo SP - Takovo (19.00). Nedelja: Karađorđe - Spartak SU (18.00), Crvena zvezda - Radnički (20.00).
TABELA: Spartak 5 pobeda, Karađorđe 5, Radnički 5, Vojvodina 5, C. zvezda 4, Partizan 3, Takovo 3, Mladi radnik 3, Dubočica 3, VGSK 2, Jedinstvo SP 1, Niš 1.
