"ODLUČIVAĆE NAROD" Zelenski o pitanju ključnom za Ukrajinu - "Ili izbori, ili referendum"
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da će o pitanju teritorija odlučivati narod Ukrajine - putem izbora ili referenduma.
On je naveo da su Sjedinjene Američke Države predložile stvaranje takozvane "slobodne ekonomske ili, kako Rusi kažu, demilitarizovane zone u delu Donjecke oblasti".
Prema ovom planu, ukrajinske trupe treba da se povuku sa dela teritorije, a ruske trupe ne bi trebalo da uđu u nju.
- Istovremeno, mnoga pitanja ostaju, naime: ko kontroliše ovu zonu, kakav će biti mehanizam praćenja, da li Ruska Federacija povlači trupe na distancu ogledala i kako sprečiti moguću infiltraciju ruskih snaga pod maskom civila - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare, prenosi RBK Ukrajina.
On je naglasio da predloženi model nije u interesu Ukrajine, jer je, kako je naveo, "fer stajati na liniji kontakta".
- Dijalog se nastavlja, a Kijev traži fer rešenja zasnovana na paritetu i bezbednosnim garancijama - dodao je ukrajinski lider.
On je naglasio da konačna odluka u vezi sa teritorijama mora biti pravedna i zasnovana na stavu naroda.
- Verujem da će narod Ukrajine odgovoriti na ovo pitanje. U formatu izbora ili u formatu referenduma, ali mora postojati stav naroda Ukrajine - rekao je Zelenski.
Dodao je da trenutno mnogo toga zavisi od ukrajinske vojske.
- Šta ukrajinska vojska može da odvrati, kako može da se drži, gde može da uništi okupatora? To utiče na celu diplomatsku strukturu - zaključio je Zelenski.
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je ranije da Kijev treba da održi predsedničke izbore čak i u ratno vreme, tvrdeći da većina Ukrajinaca navodno želi brz dogovor sa Rusijom.
Zelenski je odgovorio da je spreman za izbore, ali da se oni mogu održati tek nakon izmena zakona i uz bezbednosne garancije.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSI NA POZICIJI: Viđeni tenkovi u Kurskoj oblasti
