Svet

"ODLUČIVAĆE NAROD" Zelenski o pitanju ključnom za Ukrajinu - "Ili izbori, ili referendum"

K. Despotović

11. 12. 2025. u 18:25

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da će o pitanju teritorija odlučivati narod Ukrajine - putem izbora ili referenduma.

ОДЛУЧИВАЋЕ НАРОД Зеленски о питању кључном за Украјину - Или избори, или референдум

Foto: Tanjug/AP

On je naveo da su Sjedinjene Američke Države predložile stvaranje takozvane "slobodne ekonomske ili, kako Rusi kažu, demilitarizovane zone u delu Donjecke oblasti".

Prema ovom planu, ukrajinske trupe treba da se povuku sa dela teritorije, a ruske trupe ne bi trebalo da uđu u nju.

- Istovremeno, mnoga pitanja ostaju, naime: ko kontroliše ovu zonu, kakav će biti mehanizam praćenja, da li Ruska Federacija povlači trupe na distancu ogledala i kako sprečiti moguću infiltraciju ruskih snaga pod maskom civila - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare, prenosi RBK Ukrajina.

On je naglasio da predloženi model nije u interesu Ukrajine, jer je, kako je naveo, "fer stajati na liniji kontakta".

- Dijalog se nastavlja, a Kijev traži fer rešenja zasnovana na paritetu i bezbednosnim garancijama - dodao je ukrajinski lider.

On je naglasio da konačna odluka u vezi sa teritorijama mora biti pravedna i zasnovana na stavu naroda.

- Verujem da će narod Ukrajine odgovoriti na ovo pitanje. U formatu izbora ili u formatu referenduma, ali mora postojati stav naroda Ukrajine - rekao je Zelenski.

Dodao je da trenutno mnogo toga zavisi od ukrajinske vojske.

- Šta ukrajinska vojska može da odvrati, kako može da se drži, gde može da uništi okupatora? To utiče na celu diplomatsku strukturu - zaključio je Zelenski.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je ranije da Kijev treba da održi predsedničke izbore čak i u ratno vreme, tvrdeći da većina Ukrajinaca navodno želi brz dogovor sa Rusijom.

Zelenski je odgovorio da je spreman za izbore, ali da se oni mogu održati tek nakon izmena zakona i uz bezbednosne garancije.

(Tanjug) 

BONUS VIDEO:

RUSI NA POZICIJI: Viđeni tenkovi u Kurskoj oblasti

