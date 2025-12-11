EU DOBILA OVLAŠĆENJA: Brisel može trajno da zamrzne rusku državnu imovinu u Evropi

RUSKA državna imovina u Evropi mogla bi da ostane trajno zamrznuta na osnovu pravnog mehanizma koji su danas odobrile zemlje članice Evropske unije (EU).

Prema pravnom dokumentu u koji je uvid imao briselski portal Politiko, a koji su ambasadori 27 članica podržali u četvrtak popodne, hitna ovlašćenja ostaju na snazi dok "Rusija ne okonča agresiju na Ukrajinu i ne obezbedi reparacije".

Ambasadori EU preneli su Evropskoj komisiji (EK) hitna ovlašćenja da zadrži blokiranih oko 210 milijardi evra ruske državne imovine sve dok Moskva ne isplati ratnu reparaciju Ukrajini, saopštilo je dansko predsedavanje Savetom EU.

U saopštenju se navodi da su ambasadori "usaglasili revidiranu verziju predloga po članu 122" i pokrenuli pisanu proceduru za formalno usvajanje odluke do petka u 17 časova, dodajući da je odluka doneta "vrlo jasnom većinom".

Novi pravni mehanizam predstavlja, prema pisanju Politika, ozbiljan udarac nadama Kremlja da bi zamrznuta sredstva mogla biti odmrznuta u okviru posleratnog sporazuma, što je ideja koju podržava američki predsednik Donald Tramp, ali koja u Evropi nailazi na slab odziv.

Mehanizam znatno smanjuje mogućnost da članice "naklonjene Rusiji", poput Mađarske i Slovačke, vrate zamrznutu imovinu Moskvi.

Time se zaobilazi dosadašnje pravilo da sankcije moraju da se jednoglasno obnavljaju svakih šest meseci, što je tim državama davalo mogućnost da glasanjem protiv omoguće odmrzavanje imovine.

EU je obrazložila promenu time da bi vraćanje imovine Rusiji izazvalo ozbiljne poremećaje u evropskoj privredi i moglo podstaći hibridne napade Kremlja širom Unije.

Zadržavanje zamrzavanja "mera je primerena kako bi se izbegle dalje posledice neviđenih razmera po ekonomsku situaciju Unije", navodi Komisija u pravnom tekstu.

Evropska komisija prvobitno je predložila mehanizam kako bi ojačala plan da se oko 210 milijardi evra zamrznutih ruskih sredstava iskoristi za finansijsku podršku Ukrajini, pri čemu se najveći deo imovine nalazi u belgijskom depozitaru Juroklir.

Belgija se protivila planu zbog bojazni da bi, u slučaju da Rusija povrati sredstva, bila finansijski odgovorna za vraćanje novca.

Kako bi otklonila te zabrinutosti, Komisija je iz konačnog predloga uklonila sve odredbe koje se odnose na kreditni aranžman.

