REAL MADRID DONEO ODLUKU: Evo da li Ćabi Alonso ostaje na klupi "kraljevića"

Časlav Vuković

11. 12. 2025. u 17:30

REAL Madrid ne igra dobro u poslednje vreme. Tim je u seriji od dva poraza i uveliko se priča o smeni trenera Ćabija Alonsa.

FOTO: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Ipak, čini se da je bar za sad Španac preživeo i nastaviće da sedi na klupi "kraljevića", prenosi Fabricio Romano.

Navodi se da Madriđani nemaju u planu promenu trenera uprkos svim glasinama i još uvek imaju strpljenje za bivšeg stratega Bajer Leverkuzena.

Real želi da što pre izađe iz krize. To bi moglo da se dogodi već u nedelju kad gostuje Alavesu u La Ligi i sve to sa Alonsom na klupi koji ima podršku igrača i kluba.

Podsetimo, španski velikan je drugi u prvenstvu za 36 bodova, ima četiri manje od prvoplasirane Barselona. U Ligi šampiona je na poziciji sedam sa 12 bodova.

