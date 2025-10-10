SAJAM ZIMICE U SMEDEREVU DO KRAJA OKTOBRA: Vina, rakije, med i plodovi jeseni iz domaće kuhinje
Tradicionalni Jesenji sajma cveća, meda, zimnice i vina otvoren je danas u Smederevu i trajaće do 31.oktobra.
Na sajmu posetioce očekuje raznolika ponuda najboljih cvećara, pčelara, vinarija i vrednih domaćica koje su pripremile tradicionalnu zimnicu po proverenim receptima. Sajam je ove godine okupio 55 izlagača sa područja grada koje je obišla i sa njima razgovarala gradonačelnica Smedereva, Jasmina Vojinović.
Pokrovitelj je Grad Smederevo, a organizator Turistička organizacija.
