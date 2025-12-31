ZELENSKI ČESTITAO NOVU GODINU: Posebno se zahvalio vojnicima, imao da im kaže samo jedno
UKRAJINSKI predsdenik Volodimir Zelenski čestitao je danas Ukrajincima novogodišnje praznike, ističući da je 2025. obeležena posvećenošću, otpornošću i svakodnevnim radom Ukrajinaca.
Zelenski je na svom nalogu na Fejsbuku napisao da je 2025. ''omogućena'' zahvaljujući ukrajinskim vojnicima
''Krećemo napred zajedno sa onim što nas drži, iskustvom i sećanjem, maternjim jezikom, nadom i verom. Sa sobom nosimo sposobnost saradnje i čovečnost. Ono što, uprkos svemu, imamo. Verujemo u mir, borimo se za njega i radimo na njemu'', naveo je Zelenski.
On je uz čestitku objavio i fotografiju na kojoj se vide on i njegova supruga Olena, uz novogodišnju jelku u pozadini.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
LUKAŠENKO: Usijane glave predlagale Putinu da Orešnikom raznese rezidenciju Zelenskog
31. 12. 2025. u 16:49
PUKLA LjUBAV: Pentagon, bez upozorenja, zabranio isporuku municije Ukrajini
31. 12. 2025. u 19:55
ERDOGAN O OKONČANjU SUKOBA U UKRAJINI: "Turska nastavlja svoje inicijative za brzi kraj"
31. 12. 2025. u 13:14
KAJA KALAS O RUSKIM TVRDNjAMA: "Moskva ima za cilj da spreči napredak Ukrajine ka miru"
31. 12. 2025. u 12:55
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)