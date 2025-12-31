Svet

ZELENSKI ČESTITAO NOVU GODINU: Posebno se zahvalio vojnicima, imao da im kaže samo jedno

В.Н.

31. 12. 2025. u 17:04

UKRAJINSKI predsdenik Volodimir Zelenski čestitao je danas Ukrajincima novogodišnje praznike, ističući da je 2025. obeležena posvećenošću, otpornošću i svakodnevnim radom Ukrajinaca.

ЗЕЛЕНСКИ ЧЕСТИТАО НОВУ ГОДИНУ: Посебно се захвалио војницима, имао да им каже само једно

Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Zelenski je na svom nalogu na Fejsbuku napisao da je 2025. ''omogućena'' zahvaljujući ukrajinskim vojnicima

''Krećemo napred zajedno sa onim što nas drži, iskustvom i sećanjem, maternjim jezikom, nadom i verom. Sa sobom nosimo sposobnost saradnje i čovečnost. Ono što, uprkos svemu, imamo. Verujemo u mir, borimo se za njega i radimo na njemu'', naveo je Zelenski.

On je uz čestitku objavio i fotografiju na kojoj se vide on i njegova supruga Olena, uz novogodišnju jelku u pozadini.
 

(Tanjug)

Fudbal
