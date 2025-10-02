PRIVREMENA IZMENA AUTOBUSKE LINIJE BROJ 6 JAVNOG PREVOZA: Radovi na vodovodu u Vršačkoj ulici u Novom Sadu
ZBOG radova na izgradnji vodovodnog i kanalizacionog priključka u Vršačkoj ulici u Novom Sadu, od 3. do 17. oktobra, privremeno će biti izmenjena trasa autobuske linije broj 6, Gradskog saobraćajnog preduzeća.
Tako će, u skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, autobusi na liniji Podbara- Centar-Adice, na raskrsnici Futoške ulice i Bulevara Evrope, skretati levo na Bulevar Evrope do kružnog toka, zatim desno na Bulevar patrijarha Pavla i saobraćati pravo Bulevarom patrijarha Pavla do raskrsnice Vršačke i ulice Feješ Klare, gde će skretati levo u Ulicu Feješ Klare i dalje nastaviti redovnom trasom kretanja.
U smeru sa Adica preko Centra do Podbare, na raskrsnici Feješ Klare i Bulevara patrijarha Pavla, autobusi će skretati desno na Bulevar patrijarha Pavla do kružnog toka, zatim levo na Bulevar Evrope i saobraćati do raskrsnice sa Futoškom ulicom, gde će skretati desno i dalje nastavljati redovnom trasom.
Na izmenjenom delu trase, autobusi će koristiti stajališta drugih linija.
