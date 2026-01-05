TIP ostali sportovi

ABA TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

05. 01. 2026. u 12:04

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

АБА ТИКЕТ: Предлози за границе поена кошаркаша

FOTO: Vienna

ABA liga

19.00 Savo Drezgić +16,5 (1,79)

19.00 Asim Đulović -13,5 (-13,5)

19.00 Sulejman Bum +14,5 (1,85)

Kvota: 6,09

