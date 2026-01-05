ABA TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
ABA liga
19.00 Savo Drezgić +16,5 (1,79)
19.00 Asim Đulović -13,5 (-13,5)
19.00 Sulejman Bum +14,5 (1,85)
Kvota: 6,09
