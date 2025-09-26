SKUPŠTINA GRADA U KIKINDI RAZREŠILA DOSADAŠNJE RUKOVODIOCE JAVNIH USTANOVA I IMENOVALA NOVE Novi direktori na četiri adrese

ODBORNICI Skupštine u Kikindi - zbog isteka mandata, podnošenja ostavki ili potreba za razrešenjem - sa funkcije direktora smenili su četiri rukovodioca javnih ustanova.

Foto: R. Šegrt

Dužnosti v. d. direktora kulturno-sportskog centra "Jezero", zbog isteka mandata, razrešen je Marko Rakin, a umesto njega za vršioca dužnosti imenovan je Dragan Pecarski, profesor fizičkog vaspitanja i sporta koji je u Gradskoj upravi dosad bio na čelu Sekretarijata za socijalnu zaštitu, a prethodno je bio i član Gradskog veća zadužen za sport i omladinu.

Centar NOVOG direktora dobio je i Centar za stručno usavršavanje, u kojem će Dejana Karanovića - posle 12 godina rukovođenja i isteka mandata - zameniti Mirjana Stepanov, profesorka razredne nastave, master učiteljica iz Mokrina.

Zbog isteka mandata, sa mesta direktora Istorijskog arhiva odlazi Srđan Sivčev, nekadašnji šef odborničke grupe SNS u lokalnoj Skupštini, a zameniće ga Katarina Kovačević Janković, diplomirani sociolog i master menadžer ljudskih resursa, koja je dve godine u ovoj ustanovi, gde je stekla i zvanje arhiviste.

Posle tri mandata, sa mesta direktorke Narodnog muzeja, bez navedenih posebnih razloga, razrešena je Lidija Milašinović, diplomirani arheolog, koju će u statusu vršioca dužnosti naslediti master istoričar Miloš Pušara, već pet godina kustos-istoričar u ovoj ustanovi.

Ostavke SKUPŠTINA je konstatovala i ostavku (iz ličnih razloga) Aleksandra Aćimova, člana Gradskog veća za sport i omladinu. Prošle nedelje, posle sedam godina rukovođenja, ostavku je dala i direktorka Gimnazije "Dušan Vasiljev" Mirjana Dražić. Ona je Školski odbor obavestila da se povlači iz ličnih, zdravstvenih razloga. Novog direktora ove škole treba da imenuje Pokrajinska vlada.

Do smene je došlo i na čelu Turističke organizacije, jer je Jasmina Milankov, iz ličnih razloga, podnela ostavku na mesto vršioca dužnosti. U istom statusu, kikindsku TO ubuduće će voditi Jasmina Orašanin, diplomirani ekonomista, nekada tehnička sekretarka u Severnobanatskom upravnom okrugu, pa šef Službe Skupštine, gradonačelnika i Gradskog veća, a poslednju godinu i turistički inspektor u gradskom Sekretarijatu za inspekcijske poslove. Od 2021. do 2024 bila je i predsednica Upravnog odbora Turističke organizacije.

Foto: R. Šegrt Skupština grada

Foto: R. Šegrt I arhiv dobio novog direktora

Foto: R. Šegrt Miloš Pušara, v.d. direktora Narodnog muzeja