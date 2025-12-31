Svet

KADIROV HITNO PRIMLJEN U BOLNICU: "Jedva uspeli da ga reanimiraju u Moskvi"

В.Н.

31. 12. 2025. u 17:11

LIDER Čečenske Republike Ramzan Kadirov hitno je hospitalizovan u Moskvi u noći između 24. i 25. decembra, preneo je portal Novaja Gazeta Evropa, pozivajući se na izvore.

Foto: AP Photo/Musa Sadulayev

Prema izvoru Gazete, Kadirov je stigao u prestonicu kako bi učestvovao na sastanku Državnog saveta kojim je predsedavao ruski predsednik Vladimir Putin. Međutim, njegovo zdravstveno stanje se naglo pogoršalo, te je kolima intenzivne nege prevezen u Centralnu kliničku bolnicu Predsedničke administracije Ruske Federacije.

Sastanak Državnog saveta održan je bez predstavnika Čečenije.

"U Moskvi su ga jedva uspeli reanimirati, nakon čega se vratio kući i od tada se nije pojavio u javnosti."

Izveštava se da je Kadirov ranije ove godine već bio hospitalizovan u privatnoj klinici u Groznom. Nakon toga, njegovo stanje se nastavilo pogoršavati.

Kadirov je rekao da doživljava "nervne slomove" i "stalni osećaj napetosti", navodno zbog učešća čečenskih boraca u ratu protiv Ukrajine.

(Novaja Gazeta Evropa)

