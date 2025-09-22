Srbija

„ŠARENI POHOD GRZI“: Likovna kolonija paraćinskog književnog kluba (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

22. 09. 2025. u 11:08

ZVUČI neobično, ali Književni klub „Mirko Banjević“ sa sedištem u gradu na Crnici organizovao je umetničku koloniju koja nije književna već – likovna.

„ШАРЕНИ ПОХОД ГРЗИ“: Ликовна колонија параћинског књижевног клуба (ФОТО)

Foto: Fejsbuk/Miroslav Čopa

Kako stvaralaštvo ne zna za granice, a ima i multinadarenih, osim slikara, u ovoj koloniji poetski nazvanoj „Šareni pohod Grzi“ učestvovali su i pesnici.

Umetnici su kičicom ostavili boje i svoje srce na platnu u idiličnom ambijentu poznatog pomoravskog izletišta, uz druženje i priču o umetnosti, i književnoj i likovnoj.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Foto: Фото: Фејсбук/Мирослав Чопа

POGLEDAJ GALERIJU

Učesnici kolonije bili su: Rade Dimitrijević, Srbobran Boca Kilibarda, Dušan Dule Ružić, Dragica Ilić, Mila Marković, Dragoslav Milosavljević i Miloš Milošević, a gosti iz Udruženja za kulturu i umetnost „Logos“ iz Svojnova bili su Momčilo i Sonja Marjanović.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!