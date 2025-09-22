„ŠARENI POHOD GRZI“: Likovna kolonija paraćinskog književnog kluba (FOTO)
ZVUČI neobično, ali Književni klub „Mirko Banjević“ sa sedištem u gradu na Crnici organizovao je umetničku koloniju koja nije književna već – likovna.
Kako stvaralaštvo ne zna za granice, a ima i multinadarenih, osim slikara, u ovoj koloniji poetski nazvanoj „Šareni pohod Grzi“ učestvovali su i pesnici.
Umetnici su kičicom ostavili boje i svoje srce na platnu u idiličnom ambijentu poznatog pomoravskog izletišta, uz druženje i priču o umetnosti, i književnoj i likovnoj.
Učesnici kolonije bili su: Rade Dimitrijević, Srbobran Boca Kilibarda, Dušan Dule Ružić, Dragica Ilić, Mila Marković, Dragoslav Milosavljević i Miloš Milošević, a gosti iz Udruženja za kulturu i umetnost „Logos“ iz Svojnova bili su Momčilo i Sonja Marjanović.
