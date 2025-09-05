Srbija

KNJIGE SVIMA DOSTUPNE: „Bibliokombi“ nastavlja krstarenje seoskim područjima

Goran Ćirović

05. 09. 2025. u 11:49

Mobilna biblioteka Narodne biblioteke „Stefan Prvovenčani” nastavlja da krstari lokalnim drumovima obilazeći seoska područja sa ciljem da knjige budu dostupne čitaocima i u ruralnim delovima kraljevačkog kraja.

КЊИГЕ СВИМА ДОСТУПНЕ: „Библиокомби“ наставља крстарење сеоским подручјима

Tako će 9. septembra, u periodu od 9 do 12 sati, popularni „bibliokombi“ biti na usluzi čitaocima iz sela Vitkovac i to ispred ovdašnje OŠ „Branko Radičević“, potom će 11. juna, takođe od 9 do 12 sati, posetiti Samaila u dvorištu OŠ „Petar Nikolić, 19. septembra OŠ „Stefan Nemanja“ u Studenici i tri dana kasnije zakazana je poseta Dnevnom centru za stare osobe na Beranovcu.

Učlanjenje u mobilnu biblioteku i pozajmljivanje knjiga je potpuno besplatno, a ovaj projekat sa novom korisničkom uslugom kraljevačka biblioteka realizuje uz podršku Ministarstva kulture.

