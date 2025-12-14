GOL KAKAV SE U SVETU RETKO VIĐA! Heroj Železničara poručio: Najbitnija pobeda u sezoni (VIDEO)

U utakmici 19. kola Superlige Srbije, Dario Grgić postigao je evrogol za ekipu Železničara u 43. minutu igre. Ovo je Grgićev treći pogodak u polusezoni, uz podsećanje da je zatresao mrežu i crno-belima u Humskoj, u utakmici koja je završena rezultatom 3:1.

FOTO: FK Železničar Pančevo

Železničar je slavio 1:0 protiv IMT-a, a strelac gola govoio je , dosadašnjem toku sezone i očekivanjima u nastavku prvenstva, Grgić je govorio za zvanični sajt kluba:

– Gol je gol, mogao je svako da ga postigne. Iskreno, ovo je jedna od najbitnijih pobeda ove sezone. Pred ovu pauzu uspeli smo da steknemo bodovnu prednost u odnosu na ekipe koje su u plej-autu, što nam je bio cilj od početka sezone i mislim da smo ga do sada ispunili. Ostala je još jedna utakmica, koja će sigurno biti mnogo teža od ove. Nama je važno da iz utakmice u utakmicu sprovodimo u delo sve što šef traži od nas i da budemo bolji. Mislim da smo danas to i pokazali. Odigrali smo i u Kruševcu dobru utakmicu, ali se nije namestilo da pobedimo zbog spleta loših okolnosti. Danas nam se to vratilo na lep način i mislim da je ovo pravi put, kako za nas kao ekipu, tako i za ceo klub. Sada ćemo se odmoriti dva dana i pripremiti za ono što sledi, pa, ako Bog da, pobediti i tamo.

Bez ikakvog alibija, ekipa Železničara trenira na veštačkom terenu, dok teren u Kruševcu nije bio u najboljem stanju, a na toj utakmici dosuđeno je više od 40 faulova.

– Naravno da takve stvari smetaju igračima, ali podjednako i njima i nama. Ne smatram da je to jedini razlog zbog kojeg nismo pobedili tu utakmicu. Bilo je i naših individualnih grešaka, promašen je penal, što se dešava svima. Normalno je da se izgubi takva utakmica u kojoj smo možda zaslužili više, ali na kraju je ostalo 2:1. Izvukli smo pouke iz te utakmice, danas smo ispravili loše stvari, zadržali ono što je bilo dobro i vratilo nam se pozitivnim rezultatom 3:1. Mislim da niko u klubu nije očekivao ovakav učinak posle 19 kola, ali, hvala Bogu, nadam se da će biti još koji bod do pauze, pa ćemo videti šta donosi sledeća polusezona.

Kada je reč o statistici, Železničar je zabeležio petu pobedu na domaćem terenu bez primljenog gola.

– Iskreno, nisam znao za taj podatak, ali to je satisfakcija za ceo tim i stručni štab. U prethodnim sezonama imali smo problem sa domaćim utakmicama i nismo lako osvajali bodove, a sada smo to očigledno popravili. Drago mi je da je tako.

O atmosferi u ekipi posle pobeda, Grgić dodaje:

– Naravno da ove pobede mnogo znače. Samopouzdanje raste iz kola u kolo i mislim da smo napravili iskorak u odnosu na prethodne sezone. Idemo u dobrom smeru, ali i dalje gledamo utakmicu po utakmicu – svaka sledeća nam je najbitnija. Ovu ćemo već sutra zaboraviti. Liga je izuzetno neizvesna, mala je bodovna razlika od četvrtog do dvanaestog mesta, što je čini zanimljivijom. I borba za titulu se dodatno zakomplikovala. Svaka utakmica je priča za sebe i važno je da sada skupljamo bodove, kako ne bismo došli u neprijatnu situaciju kakvu smo imali prethodnih sezona.

Ekipu Železničara očekuje gostovanje ekipi Radničkog u Nišu, u okviru 20. kola Superlige Srbije.

