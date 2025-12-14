Svet

GOTOVO JE, UKRAJINCI VIŠE NE MOGU DA SE POVLAČE: Rusi blokirali izlaz preostalim neprijateljskim snagama iz Severska

14. 12. 2025. u 09:37

Trupe ruske grupe "Jug" uspostavile su kontrolu vatre nad autoputem Seversk-Slovjansk, odsecajući puteve za bekstvo preostalih ukrajinskih jedinica iz grada, saopštio je izviđački oficir iz grupe.

"Zbog kontrole vatre glavnih pravaca iz Severska i trenutnih nepovoljnih vremenskih uslova, neprijatelj ne može da koristi zemljane puteve za povlačenje; ostaci malih ukrajinskih grupa su blokirani“, rekao je oficir za RIA Novosti.

Pojašnjava se da ukrajinska grupacija u Slavjansku nije u mogućnosti da pruži pomoć jedinicama ukrajinskih oružanih snaga koje se povlače iz Severska. Svako kretanje duž kontrolisane rute odmah se zaustavlja artiljerijskom vatrom i napadima dronova.

(Izvestija)

