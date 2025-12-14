Svet

TELA LEŽE NA PLAŽI, NAJMANJE 10 MRTVIH! Najnoviji detalji horora u Sidneju

V.N.

14. 12. 2025. u 10:53

POLICIJA upozorava posetioce da izbegavaju područje.

ТЕЛА ЛЕЖЕ НА ПЛАЖИ, НАЈМАЊЕ 10 МРТВИХ! Најновији детаљи хорора у Сиднеју

Foto: Shutterstock

Najmanje 10 ljudi je ubijeno u masovnoj pucnjavi na plaži Bondi u Sindeju, a sa lica mesta dolaze dramatični i jezivi snimci.

Za sada nije poznato koliko je napadača učestvovalo u pucnjavi na događaju povodom Hanuke, kojem je prisustvovalo više od 1.000 ljudi. Na jezivom snimku sa lica mesta vidi se kako policija pruža pomoć jednom napadaču, dok drugog odvode u lisicama.

Na društvenim mrežama kruži veliki broj jezivih snimaka, a na jednom se vidi kako je slučajno prolaznik zaustavlja napadača. Kako se vidi na snimku, on se prvo krije iza automobila, a onda se prikrada napadaču, skače na njega i otima mu oružje, dok se u pozadini čuju pucnji.

Australijski premijer Entoni Albaneze je u pisanoj izjavi rekao da su scene u Bondiju "šokantne i uznemirujuće".

"Policija i službe za hitne intervencije su na terenu i rade na spasavanju života. Moje misli su sa svakom osobom koja je pogođena", rekao je Albaneze.

Portparol hitne pomoći australijske savezne države Novi Južni Vels je rekao da je ta služba dobila poziv u 18.45 sati po lokalnom vremenu zbog prijava o više ljudi upucanih na plaži Bondi.

Nije saopšteno koliko je ljudi povređeno.

Policija Novog Južnog Velsa je saopštila da "interveniše na incident koji se dešava na plaži Bondi i poziva javnost da izbegava to područje".

(Telegraf)

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO JE MILJENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?
Poznati

0 0

BIO JE MILjENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?

TOKOM osamdesetih i početkom devedesetih Nebojša Bakočević bio je omiljeni glumac svake žene, a onda se iznenada povukao iz javnosti. Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da tada je tumačio sve važnije i veće uloge. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

13. 12. 2025. u 08:15

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREPLAKALA SAM CELU NOĆ: Karleuša u panici zbog privatnih snimaka i slika - Sve smo pretražili, prevrnuli... (VIDEO)

"PREPLAKALA SAM CELU NOĆ": Karleuša u panici zbog privatnih snimaka i slika - "Sve smo pretražili, prevrnuli..." (VIDEO)