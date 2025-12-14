TELA LEŽE NA PLAŽI, NAJMANJE 10 MRTVIH! Najnoviji detalji horora u Sidneju

POLICIJA upozorava posetioce da izbegavaju područje.

Najmanje 10 ljudi je ubijeno u masovnoj pucnjavi na plaži Bondi u Sindeju, a sa lica mesta dolaze dramatični i jezivi snimci.

Za sada nije poznato koliko je napadača učestvovalo u pucnjavi na događaju povodom Hanuke, kojem je prisustvovalo više od 1.000 ljudi. Na jezivom snimku sa lica mesta vidi se kako policija pruža pomoć jednom napadaču, dok drugog odvode u lisicama.

Na društvenim mrežama kruži veliki broj jezivih snimaka, a na jednom se vidi kako je slučajno prolaznik zaustavlja napadača. Kako se vidi na snimku, on se prvo krije iza automobila, a onda se prikrada napadaču, skače na njega i otima mu oružje, dok se u pozadini čuju pucnji.

Australijski premijer Entoni Albaneze je u pisanoj izjavi rekao da su scene u Bondiju "šokantne i uznemirujuće".

"Policija i službe za hitne intervencije su na terenu i rade na spasavanju života. Moje misli su sa svakom osobom koja je pogođena", rekao je Albaneze.

Portparol hitne pomoći australijske savezne države Novi Južni Vels je rekao da je ta služba dobila poziv u 18.45 sati po lokalnom vremenu zbog prijava o više ljudi upucanih na plaži Bondi.

Nije saopšteno koliko je ljudi povređeno.

Policija Novog Južnog Velsa je saopštila da "interveniše na incident koji se dešava na plaži Bondi i poziva javnost da izbegava to područje".

