SITI "ODGOVARA" ARSENALU: Trijumf "građana" u prestonici bi dodatno zakuvao borbu za titulu

NAKON jučerašnjeg dramatičnog trijumfa Arsenala protiv Vulverhemptona (2:1) red je došao na Siti da "odgovori" i vrati razliku na dva boda zaostatka, a priliku za to imaće na "Selhurst parku" gde će ga od 15 časova ugostiti Kristal palas.

FOTO: Tanjug/AP

Podigao je formu Mančester siti u poslednje vreme, vezao je tri ligaška trijumfa, a da igra odlično dokazao je i sredinom nedelje u Ligi šampiona kada je savladao Real Madrid na "Santijago Bernabeu" (2:1).

Pored sjajnog Holanda, sve bolje igraju Foden i Doku što posebno raduje Pepa Gvardiolu jer zna da mu je taj dvojac i te kako potreban kako bi se takmičio za najbitnije trofeje ove sezone.

Jedan od njih je svakako Premijer liga u kojoj deluje da će se voditi veoma zanimljiva borba za titulu. Arsenal je jučerašnjim trijumfom nad Vulvsima pobegao na plus pet u odnosu na Siti, ali uz odigran meč više i sada je red na "građane" da odgovore lideru pobedom na uvek neugodnom "Selhurst parku".

Zadatak neće biti lak je Kristal palas igra veoma dobro ove sezone, a derbi današnjeg programa dočekuje u seriji od tri vezana trijumfa u svim takmičenjima.

Oliver Glazner radi sjajan posao sa "orlovima" koji su ovo kolo dočekali među top četiri na tabeli, ali su jučerašnjim trijumfom Čelsija nad Evertonom (2:0) pali na peto mesto.

Nemački stručnjak je tokom svog mandata na klupi Palasa više puta pokazao da može ravnopravno da se takmiči sa najjačim timovima, a upravo je pobedom nad Sitijem prošle godine došao do trofeja u FA kupu.

Skoriji istorijat međusobnih duela nam govori da bi trebali da gledamo veoma zanimljivu utakmicu jer je na poslednjih pet obračuna ovih timova Siti slavio dva puta, odigrano je isto toliko remija uz jedan trijumf Palasa.

Što se tiče izostanaka, domaćini su bez Dukurea, Munjoza, Rijada i moguće Sara, dok će kod gostiju meč propustiti Kovačić, Rodri i Stouns.

Iako je Palas veoma neugodan na svom terenu, prednost dajemo Sitiju koji izgleda sve bolje iz nedelje u nedelju, a za hrabrije bi uz fiks dodali i golovi koji su česta pojava na ligaškim obračunima ovih timova.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,85)

TIP ZA HRABRIJE: 2&GG (kvota 3,10)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć