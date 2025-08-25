Srbija

RINFLAJŠ, ŽUTA SUPA I DOMAĆE KIFLICE: Tradicionalni Banatski festival nematerijalnog kulturnog nasleđa

Bogoljub Grujić

25. 08. 2025. u 08:15

ČETVRTI po redu Festival nematerijalnog kulturnog nasleđa Banatski dani teku, privukao je veliku pažnju posetilaca, a ideja da se široj javnosti predstavi i promoviše kulturno nasleđe jedne izuzetno bogate multikulturalne sredine kakav je srednji Banat, pokazala se kao sjajna.

S. Prodanović

U atrijumu Muzeja u Zrenjaninu, od petka do nedelje, 24. avgusta, četvrti put zaredom, okupili su se Srbi, Rumuni, Slovaci, Mađari, uz tradicionalni i nedeljom neozostavno rinflajš sa šarenog lalinskog, bogatog astala, kokošiju žutu supu, kiflice i štrudle, muziku gajdi, citre i harmonike i stare tradicionalne zanate.

