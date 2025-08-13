Srbija

POKRAJINSKA VLADA FINANSIRA OBNOVU FASADE ŠKOLE U VRŠCU: Intervencija radi bezbednosti učenika, zaposlenih i građana

Zdravko Grumić

13. 08. 2025. u 15:50

POKRAJINSKA vlada izdvojiće 12,3 miliona dinara za finansiranje projekta sanacije fasade zgrade Hemijsko-medicinske škole u Vršcu.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ФИНАНСИРА ОБНОВУ ФАСАДЕ ШКОЛЕ У ВРШЦУ: Интервенција ради безбедности ученика, запослених и грађана

Pres služba Pokrajinske vlade

Kako je navedeno u saopštenju, fasada školske zgrade, koja datira iz 1913. godine, u veoma lošem je stanju, sa vidnim oštećenjima, zbog čega je neophodna hitna intervencija radi bezbednosti učenika, zaposlenih i građana.

Dodeljena finansijska sredstva omogućiće izvođenje neophodnih radova, čime će biti sprečeno dalje propadanje objekta i obezbeđeno sigurno okruženje za nastavu.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Iz tekuće pokrajinske budžetske rezerve izdvojeno je i 12,8 miliona dinara za Gerontološki centar „Novi Sad“, za nabavku dve nove industrijske mašine za pranje veša kapaciteta po 45 kilograma.


*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom
Srbija

0 0

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom

U opštini Knić pored Kragujevca i ove godine se održava Kamp mladih iz dijaspore. Više od 160 mladih srpskog porekla iz sedam evropskih zemalja boraviće u ovoj šumadijskoj opštini do 17. avgusta. Ovo je jedan od 26 kampova mladih iz dijaspore koji će biti organizovani u Srbiji i okupiti 6.500 mladih srpskog porekla iz svih krajeva sveta. Kamp u Kniću je otvorio Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za saradnju sa dijasporom.

14. 08. 2025. u 14:35

Politika
Tenis
Fudbal
VRBOVANJE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje

VRBOVANjE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje