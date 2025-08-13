POKRAJINSKA VLADA FINANSIRA OBNOVU FASADE ŠKOLE U VRŠCU: Intervencija radi bezbednosti učenika, zaposlenih i građana
POKRAJINSKA vlada izdvojiće 12,3 miliona dinara za finansiranje projekta sanacije fasade zgrade Hemijsko-medicinske škole u Vršcu.
Kako je navedeno u saopštenju, fasada školske zgrade, koja datira iz 1913. godine, u veoma lošem je stanju, sa vidnim oštećenjima, zbog čega je neophodna hitna intervencija radi bezbednosti učenika, zaposlenih i građana.
Dodeljena finansijska sredstva omogućiće izvođenje neophodnih radova, čime će biti sprečeno dalje propadanje objekta i obezbeđeno sigurno okruženje za nastavu.
Iz tekuće pokrajinske budžetske rezerve izdvojeno je i 12,8 miliona dinara za Gerontološki centar „Novi Sad“, za nabavku dve nove industrijske mašine za pranje veša kapaciteta po 45 kilograma.
