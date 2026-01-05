DENVER JE VREĆA ZA UDARANJE! Nagetse razbio jedan od najgorih timova NBA lige
Košarkaši Bruklin Netsa pobedili su Denver Nagetse rezultatom 127:115.
Jedan od najgorih timova u NBA ligi je razbio favorita za titulu, a to je bilo i očekivano zbog bolnice u Koloradu.
Naime, Nikola Jokić je povređen, kao i Kameron Džonson, Jonas Valančijunas, Kristijan Braun i Tamar Bejts. Naravno, zna se koji izostanak je ubedljivo najveći problem.
Hardvej, Gordon, Votson i Marej nisu uspeli da dobiju meč. Taj kvartet ubacio je gotovo 100 poena, ali nedovoljno. Ostatak tima imao je više nego skromnu ulogu.
Uz sve tom Nagetsi nisu igrali odbranu, posebno u trećem kvartalu kada su Netsi ubacili čak 42 poena.
Majkl Porter Džunior (bivši igrač upravo Denvera) je bio najefikasniji pojedinac sa 27 poena, 11 skokova i 5 asistencija.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
