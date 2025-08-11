„KORACI TRADICIJE“: U Dublju i Radošinu

Manifestacija „Koraci tradicije“ održani su u svilajnačkim selima Dublje i Radošin.

Foto: SO Svilajnac

Na dečijem igralištu u Dublju, pred brojnim meštanima nastupili su KUD „Sinđelić“ iz Svilajnca i KUD „Kušiljevo“, kao i vokalna solistkinja Petra Dobrosavljević koja i igra u KUD-u Sinđelić. Veče u Dublju bilo je još jedan dokaz da sela Opštine Svilajnac imaju snagu da kroz mlade ljude, pesmu i igru sačuvaju ono što je najvrednije u našoj tradiciji.

U Radošinu su na sportskim terenima u centru sela meštani i gosti uživali u programu u kome su učestvovali KUD „Sinđelić“ iz Svilajnca, KUD „Stevan Sinđelić“ iz Vojske i KUD „Dimitrije Katić“ iz Crkvenca. Veče je završeno velikim narodnim kolom u koje su se, pored igrača, priključili i meštani svih generacija, ispunivši teren zajedničkom igrom u duhu starih seoskih sabora.

„Koraci tradicije“ nastavljaju se u sredum 13. avgusta, u Vrlanu.

Organizator manifestacije je Centar za kulturu Svilajnac, a pokrovitelj Opština Svilajnac.