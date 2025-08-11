U ČAČKU BEZ RESTRIKCIJA: Zasad nema većih posledica kvara na magistralnom cevovodu sistema "Rzav" u Ovčar Banji
UPRKOS sanaciji havarije na magistralnom cevovodu vodosistema "Rzav" u Ovčar Banji, zbog čega je najavljen prekid u isporuci za Čačak i Gornji Milanovac, žitelji grada na Moravi danas ne bi trebalo da budu žedni.
Iz JKP "Vodovod" obaveštavaju javnost da se, zahvaljujući pravovremenoj pripremi gradskih akumulacija, očekuje da Čačak tokom radova ima dovoljne količine tečnosti i da, uz racionalno korišćenje, neće biti potrebe za restrikcijama. Ukoliko do privremenih prekida isporuke ipak dođe, oni se mogu očekivati uglavnom u višespratnicama i tokom večernjih časova.
Prioritetne ustanove - kao što su Bolnica, Dom zdravlja, vrtići, pekare, mlekare i druge od javnog značaja - biće u potpunosti snabdevene vodom.
- Molimo sve građane da u navedenom periodu vodu koriste samo za osnovne potrebe, kako bi snabdevanje i tokom ovih neplaniranih radova bilo stabilno. Zavod za javno zdravlje u Čačku će neprekidno kontrolisati kvalitet, pa ne treba sumnjati u to da će voda biti bezbedna za piće i ostale potrebe domaćinstava - navedeno je u saopštenju Gradske uprave.
Podsetimo, na magistralnom cevovodu došlo je do havarije, odmah je saopšteno da je kvar veoma veliki, pa su zabrinuti sugrađani masovno pohrlili da kupe flaširanu vodu i pripreme se za restrikcije.
S druge strane, zamenik gradonačelnika Čačka, Vladan Milić, istakao je da sanacija oštećenja na vodovodnoj mreži u Ovčar Banji, za koju je zadužen JP "Rzav", neće značajnije uticati na snabdevanje grada i seoskog područja.
- Naše javno preduzeće "Vodovod", uz pomoć arteskih bunara, uspeće da nadoknadi nedostajuće količine. Rezervoari na području grada već su puni, bićemo mirni bar 11 sati, što je dovoljno da se kvar otkloni i izbegne duži prekid u isporuci - precizirao je Milić.
Inače, Lučani, Požega i Arilje, koje se nalaze uzvodno od mesta kvara, imaće normalne isporuke vode.
