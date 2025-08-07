Srbija

PETRUŠKI KNJIŽEVNI SABOR: Pesnici u subotu na okupu na Grzi

Зорана Рашић
Zorana Rašić

07. 08. 2025. u 11:54

PO REDU šesta književna manifestacija „Petruški sabor“ biće održana u subotu, 9. avgusta u planinarskom domu na Grzi.

ПЕТРУШКИ КЊИЖЕВНИ САБОР: Песници у суботу на окупу на Грзи

Foto: Fejsbuk/KK Mirko Banjević

Ovaj prepoznatljiv pesnički susret organizuje paraćinski Književni klub „Mirko Banjević“, a realizacija je poverena književniku, profesoru Predragu Jašoviću.

Sabor ima takmičarski karakter,  uz dodelu nagrada.  Najpre će se predstaviti gostujući književni klubovi, a zatim sledi nastup pesnika, koji će kazivati po jednu pesmu.

Sa ove književne manifestacije tradicionalno se štampa zbornik.

