PUČE REKORD! Partizan žestoko opelješio Grke za Tajrika DŽonsa

Tajrik Džons novi je član Olimpijakosa, a vest o tome objavio je grčki klub.

FOTO: M. Vukadinović

Tim iz Pireja je dovođenjem doskorašnjeg centra Partizana oborio rekord. Crveno-beli su potrošili čak 2.350.000 miliona evra samo za otkupe ugovora, dok je ukupan budžet premašio 43 miliona. Džons je imao još jednu godinu ugovora sa beogradskim crno-belima, pa je grčki velikan morao da plati za njegovu slobodu.

Samo na plate igrača Olimpijakos izdvaja 22,5 miliona evra, dok se u to ne uključuju otkupi ugovora. Partizan je ove sezone profitirao od transfera Frenka Nilikine i Tajrika Džounsa 800.000 evra, 300.000 od Francuza i 500.000 od Džonsa.

✍️🏾Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του @TyriqueJones_ . Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.#OlympiacosBC announces the signing of Tyrique Jones. The American center has signed a 2.5-year contract with our team.… — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 5, 2026

Crveno-beli iz Atine su odlučili da daju Tajriku neobično dugačak ugovor na čak dve i po godine. To je neobično kada se zna da se Tajrik ni u jednom klubu nije zadržao duže od 18 meseci i da je upravo u Partizanu najduže igrao.

Poznato je kakav je odnos imao sa navijačima prethodnih meseci, pa je ovo jedna čudna odluka Olimpijakosa.

To su sve, za sada, poznate informacije iz Atine.

