LUKMAN "REŠAVA" MOZAMBIK: „Super orlovi“ prošli grupu sa maksimalnim učinkom, ali nikako ne uspevaju da sačuvaju mrežu

DUEL Nigerije i Mozambika u osmini finala Kupa afričkih nacija, koji je na programu u ponedeljak, ima sve preduslove da bude jedan od najefikasnijih mečeva ove faze takmičenja. Zašto je tako pogledajte u nastavku teksta.

FOTO: Tanjug/AP

Obe selekcije u dosadašnjem toku turnira igrale su otvoreno, sa dosta prilika i golova, što obećava uzbudljiv okršaj.

Statistika snažno podržava takav utisak. Na svim utakmicama Nigerije na ovom Kupu afričkih nacija viđeno je više od 2,5 gola, dok su najmanje tri pogotka postignuta i u četiri od poslednjih pet mečeva Mozambika.

„Super orlovi“ jesu prošli grupu sa maksimalnim učinkom, ali još uvek nisu uspeli da sačuvaju mrežu.

Nigerija je ostvarila tri pobede u tri utakmice, ali defanzivna stabilnost nije bila na nivou koji se očekivao. Ipak, ofanziva je funkcionisala odlično, pa su golove postizali gotovo bez izuzetka na svakom susretu.

Mozambik je takmičenje otvorio minimalnim porazom od branioca titule Obale Slonovače, nakon čega je u veoma efikasnom meču slavio protiv Gabona, da bi u poslednjem kolu izgubio 2:1 od Kameruna. Takav niz rezultata jasno pokazuje da ova selekcija teško odoleva favoritima, ali i da ume da bude opasna u napadu.

Iako se u prvom razmišljanju nameće kombinacija pobede Nigerije uz golove na obe strane, sam broj pogodaka deluje kao najrealniji ishod, imajući u vidu forme i stil igre oba tima. Obe selekcije redovno učestvuju u utakmicama sa velikim brojem šansi i golova.

Nigerija je u tri odigrana meča postigla osam golova i deluje izuzetno moćno u napadačkoj zoni. Pobeda rezultatom 3:1 nameće se kao jedan od realnih scenarija u ovom duelu osmine finala.

Posebno se izdvaja Ademola Lukman, fudbaler Atalante, koji je u dosadašnja dva nastupa na turniru postigao tri gola i zabeležio dve asistencije. Sa takvim učinkom, napadač Nigerije predstavlja najistaknutiju ofanzivnu pretnju u meču protiv Mozambika.

NAŠ TIP: Sigurica: Nigerija ide dalje (kvota 1,15)

Realno: 1X&3+ (kvota 1,83)

Vredi pokušati: Ademola Luman strelac (kvota 2,92) BET BILDER: 1&3+&Lukman strelac (kvota 4,00)