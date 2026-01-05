NAJNOVIJA PROGNOZA ČUBRILA: Smrzavaćemo se na -25, a od ovog datuma sledi otopljenje

MARKO Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za januar najavljuje oblačno vreme, a na severu, zapadu i severoistoku Srbije obilan sneg.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

U ponedeljak ponegde moguća i ledena kiša, južnije će biti toplije uz čestu kišu i malo snega.

U sredu zahlađenje i sneg nad većim delom regiona. Na kratko suvo uz jak mraz, a za naredni vikend prolazno naoblačenje i sneg. Od oko 14. janaura najverovatnije sledi otopljenje.

- Na vreme nad nama će sve do četvrtka uticati serija Sredozemnih cikona sa kojima će ka nama priticati veća količina vlažnog vazduha. U isto vreme, južna polovina regiona će se nalaziti u toplim sektorima tih ciklona ta se tamo u relativno toplo vreme sve do srede uveče uglavnom očekuje kiša, a sneg samo na višim planinama.

- Nad delovima zapadne, središnje, jugozapadne i dela istočne Hrvatske, zapadnom, središnjom i severoistočnom BiH, severom Crne Gore kao i nad zapadom Srbije, veći delom Šumadije, severoistokom Srbije i većim delom Vojodine obilan sneg i nad ovim delom regiona se do 9. januara očekuju akumulacije od 20 cm do čak 70 cm snega. Znatno manje snega biće južnije gde bi ga u sredu uveče i četvrtak bilo od 2 cm do 10 cm, na planinama ponegde oko 20 cm. Nad hladnijim deom regiona vetar slab ,severni, a u sredu i umeren, a nad ostalim delom regiona i nad Jadranom južni, Postojaće velike temperaturne razlike. Od -4 do 0 hladnijem i čak do oko +13 u toplijem delu regiona.

- Oko 9. janaura suvo uz jake mrazeve koji ponegde mogu ići i ispod -25 stepeni Celzijusa, a najčešće će biti od -17 do -8 stepeni Celzijusa. Krajem nedelje se očekuje novo naoblačeje i prolazan sneg ili kiša koja će se lediti pri tlu. Od oko 14. januara modeli simuliraju porast temperature i otopanje snežnog pokrivača u oblastima ispod 900 mnv - zaključuje Čubrilo.