Svet

"SVAKI VOJNIK U KOLUMBIJI OD SADA IMA NAREĐENJE" Petro odmah reagovao nakon Trampovih pretnji

Ana Đokić

05. 01. 2026. u 10:10

KOLUMBIJSKI predsednik Gustavo Petro poslao je oštru poruku vojsci nakon što ga je američki predsednik Donald Tramp nazvao "bolesnim čovekom koji voli da pravi kokain i prodaje ga Sjedinjenim Državama".

СВАКИ ВОЈНИК У КОЛУМБИЈИ ОД САДА ИМА НАРЕЂЕЊЕ Петро одмах реаговао након Трампових претњи

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Petro se oglasio na društvenoj mreži Iks (X) nakon Trampove izjave i poslao poruku oružanim snagama Kolumbije.

- Svaki vojnik u Kolumbiji od sada ima naređenje: svaki komandant oružanih snaga koji preferira zastavu SAD-a umesto kolumbijske zastave biće odmah otpušten iz institucije po naređenju mene i ostalih vojnika. Ustav nalaže da oružane snage brane narodnu suverenost - napisao je Petro.

Podsetio je da je pod njegovom komandom izvršena "najveća zaplena kokaina u svetskoj istoriji", i da je zaustavio rast plantaža koke i pokrenuo program dobrovoljne zamene useva.

Zatražio je od naroda da "brani predsednika od bilo kakvog nelegitimnog nasilnog čina".

- Način da me branite je da preuzmete vlast u svim opštinama u zemlji. Naređenje vojsci je da ne puca na narod, već na osvajača.

Podsetimo, Tramp je izjavio da Kolumbijom upravlja "bolestan čovek", optužujući predsednika te zemlje Gustava Petra da proizvodi i prodaje kokain Sjedinjenim Američkim Državama, uz tvrdnju da "to neće još dugo trajati", dodajući da mu američka intervencija u toj zemlji "zvuči dobro".

Sva dešavanja o Venecueli i hapšenju Madura čitajte u našem BLOGU.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVE ZA VAŠE ZDRAVLJE NA JEDNOM MESTU - Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

SVE ZA VAŠE ZDRAVLjE NA JEDNOM MESTU - Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima