"SVAKI VOJNIK U KOLUMBIJI OD SADA IMA NAREĐENJE" Petro odmah reagovao nakon Trampovih pretnji
KOLUMBIJSKI predsednik Gustavo Petro poslao je oštru poruku vojsci nakon što ga je američki predsednik Donald Tramp nazvao "bolesnim čovekom koji voli da pravi kokain i prodaje ga Sjedinjenim Državama".
Petro se oglasio na društvenoj mreži Iks (X) nakon Trampove izjave i poslao poruku oružanim snagama Kolumbije.
- Svaki vojnik u Kolumbiji od sada ima naređenje: svaki komandant oružanih snaga koji preferira zastavu SAD-a umesto kolumbijske zastave biće odmah otpušten iz institucije po naređenju mene i ostalih vojnika. Ustav nalaže da oružane snage brane narodnu suverenost - napisao je Petro.
Podsetio je da je pod njegovom komandom izvršena "najveća zaplena kokaina u svetskoj istoriji", i da je zaustavio rast plantaža koke i pokrenuo program dobrovoljne zamene useva.
Zatražio je od naroda da "brani predsednika od bilo kakvog nelegitimnog nasilnog čina".
- Način da me branite je da preuzmete vlast u svim opštinama u zemlji. Naređenje vojsci je da ne puca na narod, već na osvajača.
Podsetimo, Tramp je izjavio da Kolumbijom upravlja "bolestan čovek", optužujući predsednika te zemlje Gustava Petra da proizvodi i prodaje kokain Sjedinjenim Američkim Državama, uz tvrdnju da "to neće još dugo trajati", dodajući da mu američka intervencija u toj zemlji "zvuči dobro".
