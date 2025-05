BIRAĆE SE NAJLEPŠI SLAVSKI KOLAČ: Iz gradske kuće u Kikindi upućen poziv domaćicama

Povodom Slave grada, letnjeg Sv. Nikole, koji se proslavlja 22. maja, Gradska uprava u Kikindi objavila je javni poziv za takmičenje u pravljenju slavskih kolača.

Foto: R. Šegrt

I ove godine poziv je upućen udruženjima žena i građana i zaintersovanim pojedincima. Kolač će se birati na sam dan slave, nakon litije gradskim ulicama i obreda u Svačanoj sali Gradske kuće. Komisija će odabrati najbolji slavski kolač, kao i one u kategorijama najlepšeg izgleda i najbolje strukture i ukusa. Predaja kolača je na sam dan slave, od 10 do 11 sati, u Svečanoj sali, a prijave za takmičenje primaju se najkasnije do 16. maja na telefone: 426-300 i 064/8574044.

Foto: R. Šegrt Slavski kolač

Prošlogodišnja pobednica je Ivana Munćan, koja je kolač pripremila po svekrvinom receptu.